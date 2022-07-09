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ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 07:56 مساء
ما مصير الكميات الكبيرة من لحوم أضاحي وهدي الحجاج؟
ذبائح الهدي والأضاحي في أحد المسالخ بالسعودية. (أرشيفية: وكالة الأنباء السعودية)
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«ما مصير الذبائح التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، إذ يقدم الحجاج على تقديم الأضاحي والهدي بكميات مهولة؟»، ربما يخطر هذ السؤال على أذهان البعض، لكن إجابته أوضحتها السلطات السعودية.

وتؤكد السلطات السعودية أن الأضاحي والهدي يجري توزيعها على المحتاجين داخل وخارج المملكة، إذ يجري تجميد اللحوم ونقلها على مدار العام إلى دول فيها جاليات مسلمة تحتاج إلى الدعم مثل أقلية الروهينغا في بورما، وكذلك المحتاجين في دول غربية وأفريقية مثل موريتانيا، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس). 

وتقوم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدور في توزيع الأضاحي، فضلًا عن إقامة السعودية مشروع «الإفادة من الهدي والأضاحي» لضمان الاستفادة من الكميات الكبيرة من اللحوم التي يجري ذبحها.

23 مليون رأس من الأغنام جرى توزيعها في 30 دولة
وأقامت المملكة مشروع «أضاحي» منذ 4 عقود لتسهيل نسك النحر لحجاج بيت الله الحرام، على أن يجري توزيع اللحوم على مستحقيها بدءًا من فقراء الحرم إلى الخارج، وتمت الإفادة من أكثر من 23 مليون رأس من الأغنام وزعت على 30 دولة، وفق البنك الإسلامي للتنمية.

ويقول المشرف العام على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي)، الدكتور فريد فلمبان، إن أعداد نسك الهدي والأضاحي إضافة إلى الصدقة والفدية والعقيقة، لآخر موسم اعتيادي (موسم حج 1440هـ) تجاوزت الـ940 ألف ذبيحة.

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وأوضح فلمبان أن هذه الأضاحي جرى ذبحها ضمن إطار الوقت الشرعي لأداء النسك، تحت الإشراف الشرعي والبيطري، مضيفًا أن نتاج هذا المشروع يصل إلى المستحقين في الداخل عبر الجمعيات الخيرية المعتمدة، وإلى الخارج.

ذبائح موسمي الحج في زمن «كورونا»
وخلال آخر موسمين (حج 1441هـ، وحج 1442هـ) تجاوزت الذبائح أكثر من 180 ألف ذبيحة تم تنفيذها وتوزيعها على المستحقين على مدار العام.

وتوقعت المملكة ارتفاع عدد طلبات حجاج الخارج من خلال البعثات مع مشروع «أضاحي»، خلال موسم الحج الحالي 1443هـ، فيما تنتمي بعثات الحجاج المشتركين إلى دول شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا، والدول الأوروبية، والبلدان العربية، والولايات المتحدة الأميركية، والبلدان الأفريقية الناطقة بالعربية وغير الناطقة بالعربية.

ذبح الأضاحي والهدي نيابة عن الحجاج
ووقعت بعثات الحج هذا العام اتفاقيةَ تفاهم مع مشروع «أضاحي» لذبح الأضاحي والهدي لبعثات الحج. فيما يسمح المشروع بإرسال ممثلين عن الحجاج لمشاهده تنفيذ النسك في مواقع المشروع. كما يمكنهم استلام كميات من اللحوم للحجاج إذا رغبوا بذلك.

وجاء تعاونَ بعثات الحج بعد سلسلة ندوات لعدد من السفراء وقناصل الدول العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية؛ بهدف توعية حجيجهم بقَصْرِ شراء النسك من الهدي، والأضحية، والفدية، والصدقة، على المشروع، وذلك لتوفيره جميع الشروط الصحية والشرعية والبيئية.

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