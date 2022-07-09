Atwasat

باشاغا يبحث مع وزراء وقادة بحكومته تطورات الوضع الأمني ​​والعسكري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 08:48 صباحا
باشاغا يبحث مع وزراء وقادة بحكومته تطورات الوضع الأمني ​​والعسكري
باشاغا يتحدث خلال مقابلة خاصة على «قناة الوسط»، 26 مارس 2022. (بوابة الوسط)
alwasat radio

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا أمس الجمعة إنه «ناقش مع أعضاء بحكومته وقادة أمنين آخرين تطورات الوضع الأمني ​​والعسكري في البلاد»، مشيرا خلال الاجتماع إلى «ضرورة تعزيز التعاون الأمني مع كل من تونس ومصر وتشاد والنيجر والسودان ووضع خطط مشتركة لحماية وتأمين الحدود».

وأوضح باشاغا، أن الاجتماع «ناقش كيفية تطوير التعاون بين الحكومة والأجهزة الأمنية من أجل حماية المواطن من الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواجد الأجنبي (السام) على الأراضي الليبية، وفوضى السلاح، وغيرها من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن ليبيا ودول الجوار»، حسب صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وحسب باشاغا فقد جرى خلال الاجتماع التأكيد على «ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ووضع خطط لضمان تطوير قدرات منتسبيها بصورة دورية، ضرورة توفير الدعم المالي اللازم لشراء المعدات الحديثة».

- «ذا تايمز» تتمسك بنشر مقال باشاغا: مكتبه أكد دقته
- باشاغا يتحدث عن تفاصيل لقائه مع أعضاء في مجلس الدولة
- نورلاند: يمكن إجراء الانتخابات بليبيا في ظل الحكومتين المتنافستين

واتفق باشاغا مع «أعضاء بحكومته وقادة أمنين على التنسيق لاجتماع تقابلي بعد عيد الاضحى المبارك للتباحث حول سبل دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تنفيذ المهام المناطة بها وفقاً لبرلين 1 و 2 ومؤتمر باريس».

شهادة باشاغا أمام البرلمان البريطاني
وفي وقت سابق الجمعة، قال البرلماني البريطاني إن باشاغا «سيدلي بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الثلاثاء المقبل»، وذلك بشكل افتراضى على أن يصاحبه مترجم.

وأوضح البرلمان على موقع الرسمي إن الجلسة ستركز على «العلاقة بين المملكة المتحدة وليبيا، ومن المحتمل أن تغطي مجموعة من الموضوعات بما في ذلك الأمن الليبي والسياسة الخارجية»، وكذلك خارطة «الطريق إلى التعافي» التي نشرها باشاغا مؤخرا، حسب البرلمان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر

بعد تألقها في «ويمبلدون».. تونس تستعد لاستقبال شعبي لـ«وزيرة السعادة» أنس جابر
الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)
باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين

باحثون يشككون بفعالية حقن مستخدمة لعلاج التهاب مفاصل الركبتين
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار

«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار
وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»

وفاة جيمس كان أحد نجوم فيلم «العراب»
4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»

4 ظواهر تحاصر ختام الدوري الممتاز في نسخته «47»
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
القبض على قاتل أبيه في سبها

القبض على قاتل أبيه في سبها
بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

بتعاون أوروبي.. ورشة عمل في طرابلس لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود

الاتحاد الأوروبي يحذر من أكبر عملية طرد للفلسطينيين في عقود
في العدد المزدوج «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد

في العدد المزدوج «346 ـ347»: غضب ومناورات ومبادرات.. وغلاء في العيد
بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»

بوتين يتوعد الغربيين: إذا أرادوا هزيمة روسيا «فليحاولوا»
يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة

يغيب عن «سداسي التتويج».. نجم النصر يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة
هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟

هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟
بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين

بوريس جونسون يستقيل من قيادة حزب المحافظين
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر ترتيبات «سداسي التتويج»
بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية

بينها الغنوشي والجبالي.. تجميد أرصدة وحسابات مصرفية لـ10 شخصيات تونسية
بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية

بالفيديو: عصيدة على الطريقة الليبية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية لشركة «ليبيانا»
النائب العام يطلب تجميد حسابات مصرفية لشركة «ليبيانا»
باشاغا يدلي بشهادة أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء
باشاغا يدلي بشهادة أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء
المجلس البلدي سلوق يتسلم عددا من الأضاحي لتوزيعها على الأسر المحتاجة
المجلس البلدي سلوق يتسلم عددا من الأضاحي لتوزيعها على الأسر ...
«فورين بوليسي: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
«فورين بوليسي: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
الليبيون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك
الليبيون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات...
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
المزيد
العقوري يرد على تقارير زيادة حالات غرق المهاجرين أمام السواحل الليبية
العقوري يرد على تقارير زيادة حالات غرق المهاجرين أمام ......
الأرصاد: طقس معتدل في الجبل الأخضر أول وثاني أيام العيد
الأرصاد: طقس معتدل في الجبل الأخضر أول وثاني أيام العيد...
باشاغا يبحث مع وزراء وقادة بحكومته تطورات الوضع الأمني ​​والعسكري
باشاغا يبحث مع وزراء وقادة بحكومته تطورات الوضع الأمني ......
الليبيون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك
الليبيون يحتفلون بأول أيام عيد الأضحى المبارك...
«فورين بوليسي: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
«فورين بوليسي: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط