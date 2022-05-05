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«ذا تايمز» تتمسك بنشر مقال باشاغا: مكتبه أكد دقته

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 02:54 مساء
«ذا تايمز» تتمسك بنشر مقال باشاغا: مكتبه أكد دقته
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الناطق باسم الجريدة البريطانية «ذا تايمز» أن الجريدة تتمسك بالمقال الذي نشرته أخيرا لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وأضاف الناطق، في تصريح نسبه إليه موقع «إندبندنت عربية»، أن «فريق فتحي باشاغا أكد لنا دقته»، وذلك ردا على تغريدة لباشاغا عبر موقع «تويتر»، أمس الأربعاء، نفى فيها صحة المقال.

باشاغا ينفي صحة المقال
وقال باشاغا، إنه فوجئ بالمقال «المنسوب إليه»، الذي نشرته «تايمز»، مضيفا: «أتمنى من هذه الجريدة العريقة والمحترمة تحري الدقة لتفادي التورط في نشر مقالات مكذوبة».

- باشاغا: فوجئت بمقال منسوب لي بجريدة «ذا تايمز» الإنجليزية
- باشاغا يطلب مساعدة بريطانيا لإخراج «فاغنر» من ليبيا.. ويتطلع لـ«شراكة استراتيجية» 

وحسب المقال، فقد طالب باشاغا القادة البريطانيين بمساعدة ليبيا في إخراج عناصر مجموعة «فاغنر» الروسية من ليبيا، مؤكدا حاجة ليبيا إلى دعم بريطانيا في مواجهة التدخل الروسي، مثل أوكرانيا.

وتابع: «تواجه بلادي اليوم واحدة من أصعب المعارك حتى الآن. بينما تقاتل القوات الأوكرانية روسيا بالصواريخ البريطانية، فإننا في ليبيا نخوض المعركة نفسها».

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