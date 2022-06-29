باشاغا يتحدث عن تفاصيل لقائه مع أعضاء في مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إنه ناقش مع أعضاء في المجلس الأعلى للدولة تطورات الوضع السياسي، واطلعهم على خطط عمل حكومته خلال اجتماع اليوم الأربعاء.

وأظهرت صور نشرها الحساب الرسمي لباشاغا صورا لاجتماع عبر تقنية «الفيديو كونفيرنس» مع أعضاء في المجلس، فيما لم تبين الصور على نحو واضح أعداد وأسماء النواب الحاضرين. وقال باشاغا «أكدت دعمي لتوصل مجلسي النواب والدولة إلى توافق فيما يخص الاطار الدستوري لضمان اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

نورلاند: يمكن إجراء انتخابات عامة دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين

يأتي ذلك فيما قال السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، الثلاثاء لوكالة «رويترز»، إنه «يمكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين»، مضيفًا أن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة موقتة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أكدت مصادر مطلعة إلى قناة الوسط «WTV»، «تأجيل توقيع اتفاق على وثيقة دستورية في جنيف بين مجلسي النواب والدولة بعد تعثر المحادثات» الجارية منذ أمس الثلاثاء بين عقيلة والمشري بحضور وليامز.

وتوقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، اختتام مشاورات الاجتماع رفيع المستوى للمسار الدستوري الليبي الذي يجمع رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في جنيف، يوم غد الخميس، مؤكدة استمرار المشاركين في العمل على القضايا العالقة.

باشاغا خلال لقاء مع أعضاء في مجلس الدولة عبر تقنية «فيديو كونفرنس»، 29 يونيو 2022. (فيسبوك)

باشاغا خلال لقاء مع أعضاء في مجلس الدولة عبر تقنية «فيديو كونفرنس»، 29 يونيو 2022. (فيسبوك)