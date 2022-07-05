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توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 05:26 مساء
توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما
مراسم توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» لمنحة الزوجة والبناء فوق 18 عاما. الثلاثاء 5 يوليو 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومصرف الجمهورية عقدًا لإطلاق بطاقة «إيفاء» الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ووقع عن جانب وزارة الشؤون الاجتماعية وكيل الوزارة لشؤون الديوان والاحتياجات الخاصة حسين البحباح وعن مصرف الجمهورية مدير عام المصرف عبدالرزاق الترهوني، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ووكلاء الوزارة ومدير عام مشروع المنحة والخبراء ومدير إدارة البطاقات بالمصرف.

ما هي بطاقة «إيفاء»؟
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أن بطاقة «إيفاء» هي بطاقة محلية تستعمل لسحب المنحة الشهرية للزوجات والبنات فوق سن 18 عامًا حسب قانون صرف المنحة. وتمكن البطاقة المستفيدة من السحب من خلال أجهزة الصراف الآلي بالإضافة إلى القيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة.

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وأشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني في كلمتها خلال مراسم التوقيع على عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» مع مصرف الجمهورية بتعاون المصرف مع الوزارة في إنجاز هذا المشروع والتزامه بما اتفق عليه الجانبان.

توزيع 50 ألف بطاقة «إيفاء»
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، يوم السبت، تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 عامًا. وقال مدير الإعلام والعلاقات بالوزاة خالد مسعود، إن «المنحة ستُصرف من خلال بطاقات معدة لها صادرة عن مصرف الجمهورية تمكّن المستفيدات من صرفها واستعمالها في توفير احتياجاتهن».

وأوضح مسعود أن توزيع البطاقات على الزوجات والبنات «سيكون عبر فروع الشؤون الاجتماعية الـ122 في كل ليبيا». منوهًا بأن «الوزارة ستتسلم قبل عيد الأضحى الدفعة الأولى من هذه البطاقات الثلاثاء، والبالغ عددها 50 ألف بطاقة عن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وستتسلم الأشهر الست الأخرى بعد العيد».

وأضاف مدير الإعلام والعلاقات بوزارة الشؤون الاجتماعية أن «الوزارة ستباشر توزيع البطاقات تباعًا فور تسلمها من مصرف الجمهورية، ونتيجة لضغط الوقت قد لا تتمكن من توزيعها على جميع المستهدفين قبل عيد الأضحى».

1.3 مليون مواطنة مستفيدة من المنحة
وكشفت إحصاءات استفادة نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات. وتستحق نحو 410 آلاف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عاما، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، حسب الإحصاءات المنشورة على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك». بينما تحصل 920 ألفا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضا، بقيمة 150 دينارًا شهريا، وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.

مراسم توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» لمنحة الزوجة والبناء فوق 18 عاما. الثلاثاء 5 يوليو 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
مراسم توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» لمنحة الزوجة والبناء فوق 18 عاما. الثلاثاء 5 يوليو 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
مراسم توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» لمنحة الزوجة والبناء فوق 18 عاما. الثلاثاء 5 يوليو 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
مراسم توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» لمنحة الزوجة والبناء فوق 18 عاما. الثلاثاء 5 يوليو 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
مراسم توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» لمنحة الزوجة والبناء فوق 18 عاما. الثلاثاء 5 يوليو 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
مراسم توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» لمنحة الزوجة والبناء فوق 18 عاما. الثلاثاء 5 يوليو 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
مراسم توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» لمنحة الزوجة والبناء فوق 18 عاما. الثلاثاء 5 يوليو 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
مراسم توقيع عقد إطلاق بطاقة «إيفاء» لمنحة الزوجة والبناء فوق 18 عاما. الثلاثاء 5 يوليو 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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