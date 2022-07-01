توقيع مذكرة تفاهم لإصدار بطاقات مصرفية للمستفيدات بمنحة الزوجة والبنات

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية ومصرف الجمهورية على مذكرة تفاهم يتولى المصرف بموجبها «الشروع في إصدار بطاقات منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 لتسهيل وصول المنحة إلى مستحقيها بكل سهولة ويسر» وفق ما أعلنته الوزارة أمس الخميس.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي المتواصلة لإيصال المنحة لمستحقيها واستجابة لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، التي شدد فيها على ضرورة وصول المنحة إلى مستحقيها قبل عيد الأضحى المبارك.

تسليم البطاقات المصرفية للمستفيدين بمنحة الزوجة الأسبوع المقبل

وقالت الوزارة إن مصرف الجمهورية سيشرع في إصدار البطاقات على الفور «حسب البيانات الواردة إليه من مشروع منحة الزوجة والأولاد بالوزارة». مشيرة إلى أن الوزيرة وفاء الكيلاني شددت خلال التوقيع على مذكرة التفاهم على سرعة تنفيذ هذا العمل على أن يتم تسليم البطاقات الأسبوع المقبل».

- الدبيبة يؤكد ضرورة صرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل عيد الأضحى

- الدبيبة يوجه وزير المالية بصرف منحة الزوجة قبل عيد الأضحى

- بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي

وقع على مذكرة التفاهم كل من مدير عام مشروع منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومدير إدارة البطاقات بمصرف الجمهورية، بحسب الوزارة.

صرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل عيد الأضحى

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ضرورة صرف ستة أشهر من منحة الزوجة من العام المالي الجاري قبل عيد الأضحى، والعمل على استكمال بقية الأشهر خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماعه أمس الخميس، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المكلف.

وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع موقفا حول الخطط المتخذة من الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات، للوصول إلى قاعدة بيانات يتم الصرف على أساسها».

كما قدم وزير المالية المكلف، محمد سالم الشهوبي، «تقريرا مفصلا حول الإجراءات المتخذة من الوزارة بشأن صرف منحة الزوجة والأبناء خلال العام 2022»، مؤكدا تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بانتظام عملية صرفها باستمرار، وفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومصرف الجمهورية، الخميس 30 يونيو 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومصرف الجمهورية، الخميس 30 يونيو 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)