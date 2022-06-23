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بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 06:56 مساء
بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي
شعار وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية. (بوابة الوسط)
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الخميس، إحالة كل ملاحق منحة الزوجة الأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليون دينار، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها أحالت «اليوم الخميس أذونات صرف ملاحق منحة الزوجة والأولاد لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي للشروع في توزيعها على إدارات فروع المصارف التجارية لإيداعها في حسابات مستحقيها».

تفاصيل منحة الزوجة والأولاد
ونشرت وزارة الشؤون الاجتماعية تفاصيل منحة الزوجة والأولاد عبر ملحقين يتضمن «الملحق الأول منحة الزوجة والأولاد لأشهر يوليو وأعسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2020»، والثاني «ملحق منحة الزوجة والأولاد لجميع الأشهر لسنة 2021» والثالث «الملحق الخاص بالثلاثة أشهر الأولى يناير وفبراير ومارس من سنة 2022».

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وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن القيمة الإجمالية لهذه الملاحق بلغت حوالي 38 مليون دينار، موضحة أنها تأتي استمرارا لمبادرة «عودة الحياة» التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

موعد صرف منحة الزوجة والبنات
ونوهت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى «أن منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة في المراحل الأخيرة من المطابقة مع وزارة المالية لتجهيزها للصرف قبل عيد الأضحى المبارك».

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