الدبيبة يؤكد ضرورة صرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ضرورة صرف 6 أشهر من منحة الزوجة من العام المالي الجاري قبل عيد الأضحى، والعمل على استكمال بقية الأشهر خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي.

جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماعه، ظهر اليوم الخميس، مع وزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، في مكتب بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

صرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل عيد الأضحى

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة شدد خلال الاجتماع «على ضرورة صرف منحة الزوجة قبل عيد الأضحى المبارك»، كما «أكد ضرورة صرف المنحة لمدة 6 أشهر من العام المالي، والعمل على استكمال باقي الأشهر خلال الفترة المقبلة».

وأضاف المكتب الإعلامي أن وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع موقفا حول الخطط المتخذة من الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات، للوصول إلى قاعدة بيانات يتم الصرف على أساسها».

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كما قدم وزير المالية المكلف محمد سالم الشهوبي «تقريرا مفصلا حول الإجراءات المتخذة من الوزارة بشأن صرف منحة الزوجة والأبناء خلال العام 2022»، مؤكدا على تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بانتظام عملية صرفها باستمرار.

الدبيبة يعتذر لكافة الزوجات والبنات المستفيدات من المنحة

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة «اعتذر لكافة الزوجات والبنات المستفيدات من المنحة، مؤكدا ضرورة انتظام صرفها باستمرار في موعدها مستقبلا».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية أوضحت خلال اللقاء، أن الوزارة «تعاقدت مع مصرف الجمهورية لصرف بطاقة مصرفية تسمى (إيفاء)، تمنح لكل زوجة وبنت ليس لديها حساب مصرفي لضمان وصول المنحة لكل المستفيدات».