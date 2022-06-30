Atwasat

الدبيبة يؤكد ضرورة صرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 05:23 مساء
الدبيبة يؤكد ضرورة صرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل عيد الأضحى
لقاء الدبيبة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير المالية المكلف، الخميس 30 يونيو 2022. (حكومتنا)
alwasat radio

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ضرورة صرف 6 أشهر من منحة الزوجة من العام المالي الجاري قبل عيد الأضحى، والعمل على استكمال بقية الأشهر خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي.

جاء تأكيد الدبيبة خلال اجتماعه، ظهر اليوم الخميس، مع وزير المالية المكلف محمد الشهوبي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، في مكتب بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

صرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل عيد الأضحى
وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الدبيبة شدد خلال الاجتماع «على ضرورة صرف منحة الزوجة قبل عيد الأضحى المبارك»، كما «أكد ضرورة صرف المنحة لمدة 6 أشهر من العام المالي، والعمل على استكمال باقي الأشهر خلال الفترة المقبلة».

وأضاف المكتب الإعلامي أن وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال الاجتماع موقفا حول الخطط المتخذة من الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات، للوصول إلى قاعدة بيانات يتم الصرف على أساسها».

- الدبيبة يوجه وزير المالية بصرف منحة الزوجة قبل عيد الأضحى
- بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي
- «الشؤون الاجتماعية» تستعد لتحويل ملحق 2021 بشأن منحة الزوجة والأولاد
- الدبيبة: صرف منحة الزوجة والأبناء قبل عيد الأضحى

كما قدم وزير المالية المكلف محمد سالم الشهوبي «تقريرا مفصلا حول الإجراءات المتخذة من الوزارة بشأن صرف منحة الزوجة والأبناء خلال العام 2022»، مؤكدا على تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بانتظام عملية صرفها باستمرار.

الدبيبة يعتذر لكافة الزوجات والبنات المستفيدات من المنحة
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة «اعتذر لكافة الزوجات والبنات المستفيدات من المنحة، مؤكدا ضرورة انتظام صرفها باستمرار في موعدها مستقبلا».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية أوضحت خلال اللقاء، أن الوزارة «تعاقدت مع مصرف الجمهورية لصرف بطاقة مصرفية تسمى (إيفاء)، تمنح لكل زوجة وبنت ليس لديها حساب مصرفي لضمان وصول المنحة لكل المستفيدات».

الدبيبة يؤكد ضرورة صرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل عيد الأضحى
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «شباب الجبل × الوفاق أجدابيا» في مرحلة تفادي الهبوط

بث مباشر «WTV».. مباراة «شباب الجبل × الوفاق أجدابيا» في مرحلة تفادي الهبوط
«ناسا»: «جيمس ويب» سيوفر «أبعد صورة» التقطها للكون

«ناسا»: «جيمس ويب» سيوفر «أبعد صورة» التقطها للكون
روسيا تعلن أسر أكثر من 6 آلاف مقاتل أوكراني

روسيا تعلن أسر أكثر من 6 آلاف مقاتل أوكراني
رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا وبيرنارديسكي

رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا وبيرنارديسكي
سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية

سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية
مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط

مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط
مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق

مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء

كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء
ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل

ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل
زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين

زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين
السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى
تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي

تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»
مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية

مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة ...
البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟

ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الوزارة تتهم مؤسسة النفط بارتكاب «تجاوزات» بملف التوظيف في القطاع
الوزارة تتهم مؤسسة النفط بارتكاب «تجاوزات» بملف التوظيف في القطاع
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
الدبيبة يؤكد ضرورة صرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل عيد الأضحى
الدبيبة يؤكد ضرورة صرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل عيد الأضحى
السفارة الأميركية تهنئ وليامز على «التقدم المحرز» في جنيف.. وتمديد دورها بالأمم المتحدة
السفارة الأميركية تهنئ وليامز على «التقدم المحرز» في جنيف.. ...
عمال شركة المناولة ينهون اعتصامهم بمطار مصراتة
عمال شركة المناولة ينهون اعتصامهم بمطار مصراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس
باشاغا يكشف تفاصيل المفاوضات مع المجموعات المسلحة في طرابلس...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
صنع الله: استمرار تنفيذ برامج التنمية المكانية متوقف على استمرارية إنتاجها النفطي
صنع الله: استمرار تنفيذ برامج التنمية المكانية متوقف على ......
غلق مراقبة تعليم بني وليد احتجاجا على تعيين «معلمين جدد لا يعملون بها»
غلق مراقبة تعليم بني وليد احتجاجا على تعيين «معلمين جدد لا ......
مؤسسة النفط تعتزم إعادة تشغيل حقل «مبروك» خلال الربع الأول من 2023
مؤسسة النفط تعتزم إعادة تشغيل حقل «مبروك» خلال الربع الأول ......
عمال شركة المناولة ينهون اعتصامهم بمطار مصراتة
عمال شركة المناولة ينهون اعتصامهم بمطار مصراتة...
السفارة الأميركية تهنئ وليامز على «التقدم المحرز» في جنيف.. وتمديد دورها بالأمم المتحدة
السفارة الأميركية تهنئ وليامز على «التقدم المحرز» في جنيف.. ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط