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الدبيبة يوجه وزير المالية بصرف منحة الزوجة قبل عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 08:27 مساء
الدبيبة يوجه وزير المالية بصرف منحة الزوجة قبل عيد الأضحى
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: حكومتنا)
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، تعليماته إلى وزير المالية بالموافقة على تنفيذ برنامج صرف منحة الزوجة عن العام 2022، قبل عيد الأضحى المبارك، بحسب منصة «حكومتنا».

وأبلغ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، وزير المالية في كتاب نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» بأن تعليمات الدبيبة «تقضي بالموافقة على تنفيذ صرف منحة الزوجة عن العام 2022 المقررة وفقا للقانون قبل عيد الضحى المبارك».

وأشار جمعة في كتابه إلى وزير المالية إلى كتاب وزيرة الشؤون الاجتماعية رقم (688) المؤرخ في 27 يونيو بشان طلب تخصيص مبلغ مالي لصرف منحة الزوجة عن العام 2022، بعد مراجعتها ومطابقتها، وكذلك صرف منحة الأبناء لبعض الفئات التي لم تشملها سابقا.

- بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي
- «الشؤون الاجتماعية» تستعد لتحويل ملحق 2021 بشأن منحة الزوجة والأولاد
- الدبيبة: صرف منحة الزوجة والأبناء قبل عيد الأضحى

إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، في 23 يونيو، إحالة كل ملاحق منحة الزوجة الأولاد بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليون دينار، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي للشروع في توزيعها على إدارات فروع المصارف التجارية لإيداعها في حسابات مستحقيها.

ونشرت وزارة الشؤون الاجتماعية تفاصيل منحة الزوجة والأولاد عبر ملحقين يتضمن «الملحق الأول منحة الزوجة والأولاد لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2020»، والثاني «ملحق منحة الزوجة والأولاد لجميع الأشهر لسنة 2021» والثالث «الملحق الخاص بالثلاثة أشهر الأولى يناير وفبراير ومارس من سنة 2022».

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