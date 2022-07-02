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«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 01:16 مساء
«الشؤون الاجتماعية» تعلن تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات
أحد فروع مصرف الجمهورية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية تفاصيل صرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 عامًا. 

وقال مدير الإعلام والعلاقات خالد مسعود، إن «المنحة ستُصرف من خلال بطاقات معدة لها صادرة عن مصرف الجمهورية تمكّن المستفيدات من صرفها واستعمالها في توفير احتياجاتهن»، موضحًا أن توزيع البطاقات على الزوجات والبنات سيكون عبر فروع الشؤون الاجتماعية الـ122 في كل ليبيا».

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وأشار إلى أن «الوزارة ستتسلم قبل عيد الأضحى الدفعة الأولى من هذه البطاقات الثلاثاء المقبل، والبالغ عددها 50 ألف بطاقة عن الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وستتسلم الأشهر الست الأخرى بعد العيد»، منوهًا بأن «الوزارة ستباشر توزيع البطاقات تباعًا فور تسلمها من مصرف الجمهورية، ونتيجة لضغط الوقت قد لا تتمكن من توزيعها على جميع المستهدفين قبل عيد الأضحى».

1.3 مليون مواطنة مستفيدة من المنحة
وكشفت إحصاءات استفادة نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات. وتستحق نحو 410 آلاف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عاما، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، حسب الإحصاءات المنشورة على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك». بينما تحصل 920 ألفا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضا، بقيمة 150 دينارًا شهريا، وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.

وبلغ إجمالي القيمة المستحقة لمنحة غير المتزوجة فوق سن 18 عاما خلال سنة 2021، 492 مليونًا وألفا و200 دينار، وهي نفس القيمة خلال النصف الأول من العام الجاري. في حين سجلت القيمة المستحقة لمنحة المتزوجة، مليارًا و657 مليونا و20 ألفا و600 دينار خلال العام الماضي، و828 مليونا و510 آلاف و300 دينار خلال النصف الأول من العام الجاري.

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