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مليون و330 ألف مواطنة تستفدن من منحة الزوجة والبنات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 يوليو 2022, 09:54 مساء
مليون و330 ألف مواطنة تستفدن من منحة الزوجة والبنات
شعار وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، (أرشيفية، حكومة الوحدة الوطنية)
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كشفت إحصائيات استفادة نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات.

وتستحق نحو 410 ألف فتاة، منحة البنات فوق سن 18 عاما، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، حسب الإحصائيات المنشورة على صفحة «حكومتنا» في موقع فيسبوك.

بينما تحصل 920 ألفا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضا، بقيمة 150 دينارا شهريا، وبإجمالي 138 مليونا و85 ألفا و50 دينارا.

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وبلغ إجمالي القيمة المستحقة لمنحة غير المتزوجة فوق سن 18 عاما خلال سنة 2021، 492 مليونا وألف و200 دينار، وهي نفس القيمة خلال النصف الأول من العام الجاري.

في حين سجلت القيمة المستحقة لمنحة المتزوجة، مليارا و657 مليونا و20 ألفا و600 دينار خلال العام الماضي، و828 مليونا و510 ألفا و300 دينار خلال النصف الأول من العام الجاري.

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