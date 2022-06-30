الوزارة تتهم مؤسسة النفط بارتكاب «تجاوزات» بملف التوظيف في القطاع

القاهرة - بوابة الوسط

أقرت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، بوجود «تجاوزات» في ملف التعينات داخل قطاع النفط والغاز، متهمة المؤسسة الوطنية للنفط بتعيين موظفين بالقطاع ثبت «ازدواجية عملهم».

وأوضحت الوزارة في بيان، تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة العمل والتأهيل بقرار وزاري رقم «53» لسنة 2021، بهدف معالجة ملف الباحثين عن العمل في قطاع النفط والغاز، التي بدورها بحثت ملفات الآلاف منهم.

وخلصت اللجنة الوزارية إلى إعداد مقترح برنامج تدريبي لإعداد وتأهيل نحو خمسة آلاف خريج من كليات هندسة النفط والمعاهد العليا بجميع تخصصاتها، حسب البيان.

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برامج تدريبي لمرشحي التعيين في قطاع النفط

وأشار البيان إلى قيام وزارة النفط والغاز بمخاطبة المؤسسة الوطنية للنفط في 10 أغسطس الماضي، بعدم توظيف أي خريجين إلا بعد التنسيق مع الوزارة إلى حين اعتماد البرنامج التدريبي الذي يجرى إعداده.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج التدريبي في مرحلة الإعداد الأخيرة، وسيجرى تسييل الميزانية التي رصدت له من الدولة، لتباشر اللجنة المشتركة قريبا البدء في الإعلان عن بداية البرنامج.

وقالت إن المؤسسة الوطنية للنفط وظفت آلاف من الباحثين عن العمل من جميع التخصصات والمستويات التعليمية، اتضح بعد مراجعة كشوفاتهم وجود «ازدواجية عمل» لعدد كبير منهم، وأضافت: «الذى حدث حرم بعض الخريجين من مبدأ العدالة في الحصول على فرصة عمل».

وأكدت الوزارة أن فرص العمل «يجب أن تكون مبنية على مبدأ الشفافية والعدالة في الفرص وحسب ما تقره القوانين واللوائح النافذة في الدولة الليبية»، وخلصت إلى أنها «لم تكن طرفا في أي من هذه التجاوزات التي حدثت».