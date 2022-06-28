ردا على مؤسسة النفط.. «المالية»: أحلنا 3.3 مليار دينار لدعم المحروقات خلال 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة المالية إنها أحالت أكثر من 3 مليارات و326 مليون دينار لبند دعم المحروقات إلى مصرف ليبيا المركزي، عن الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري.

جاء ذلك ردا على ما تضمنه بيان المؤسسة الوطنية للنفط من إشارة إلى «عدم التزام الوزارة بإحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات منذ ستة أشهر»، حسب بيان المالية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

المالية بصدد إحالة مخصصات دعم المحروقات لشهري مايو ويونيو

وأضافت الوزارة، أنها بصدد إعداد وإحالة مخصصات دعم المحروقات عن شهري مايو ويونيو إلى المؤسسة، «وذلك للأهمية التي تبديها الوزارة لهذا الجانب وما يمثله في العملية التشغيلية والإنتاجية للقطاع النفطي».

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وشددت على أهمية دور قطاع النفط في دفع عجلة الاقتصاد القومي؛ داعية مؤسسة النفط إلى «تحري الدقة والعناية المهنية اللازمة حيال البيانات الرسمية الصادرة عنها».

المالية: اعتمدنا ميزانية استثنائية للمؤسسة بـ34 مليار دينار

ولفتت إلى اعتمادها ميزانية استثنائية للمؤسسة بواقع 34 مليار دينار ليبي لدعمها، كونها تدير «أكثر المصادر أهمية وتعلقا بقوت الشعب الليبي»، واختتمت بأنها لن تتوقف عن الوقوف إلى جانبها «بما يحقق أعلى مستويات الإنتاجية والتشغيل للقطاع النفطي».

وأعربت عن «استغرابها من عدم دقة بيانات المؤسسة وادعاءاتها بخلاف واقع الحال، حيث يثبت من خلال البيانات والمستندات الرسمية الموثقة بأرشيف الوزارة إحالة المخصصات المعتمدة لبند دعم المحروقات» إلى المصرف المركزي.