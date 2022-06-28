Atwasat

ردا على مؤسسة النفط.. «المالية»: أحلنا 3.3 مليار دينار لدعم المحروقات خلال 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 01:00 مساء
ردا على مؤسسة النفط.. «المالية»: أحلنا 3.3 مليار دينار لدعم المحروقات خلال 4 أشهر
شعار وزارة المالية ومفر مؤسسة النفط في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قالت وزارة المالية إنها أحالت أكثر من 3 مليارات و326 مليون دينار لبند دعم المحروقات إلى مصرف ليبيا المركزي، عن الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري.

جاء ذلك ردا على ما تضمنه بيان المؤسسة الوطنية للنفط من إشارة إلى «عدم التزام الوزارة بإحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات منذ ستة أشهر»، حسب بيان المالية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

المالية بصدد إحالة مخصصات دعم المحروقات لشهري مايو ويونيو
وأضافت الوزارة، أنها بصدد إعداد وإحالة مخصصات دعم المحروقات عن شهري مايو ويونيو إلى المؤسسة، «وذلك للأهمية التي تبديها الوزارة لهذا الجانب وما يمثله في العملية التشغيلية والإنتاجية للقطاع النفطي».

- صنع الله: ندرس إعلان حالة القوة القاهرة في خليج سرت
- وليامز: نحتاج إلى إدارة عوائد النفط «لخفض شهية التنافس على السلطة» والدفع نحو الانتخابات

وشددت على أهمية دور قطاع النفط في دفع عجلة الاقتصاد القومي؛ داعية مؤسسة النفط إلى «تحري الدقة والعناية المهنية اللازمة حيال البيانات الرسمية الصادرة عنها».

المالية: اعتمدنا ميزانية استثنائية للمؤسسة بـ34 مليار دينار
ولفتت إلى اعتمادها ميزانية استثنائية للمؤسسة بواقع 34 مليار دينار ليبي لدعمها، كونها تدير «أكثر المصادر أهمية وتعلقا بقوت الشعب الليبي»، واختتمت بأنها لن تتوقف عن الوقوف إلى جانبها «بما يحقق أعلى مستويات الإنتاجية والتشغيل للقطاع النفطي».

وأعربت عن «استغرابها من عدم دقة بيانات المؤسسة وادعاءاتها بخلاف واقع الحال، حيث يثبت من خلال البيانات والمستندات الرسمية الموثقة بأرشيف الوزارة إحالة المخصصات المعتمدة لبند دعم المحروقات» إلى المصرف المركزي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل

الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا

بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة

بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة
الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)

الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام

زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام
عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني

عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني
الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط

الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط
بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي

بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي
التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا

التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا
يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي

يوسف الحصادي يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليبيا.. و«بوابة الوسط» تستعرض السجل التاريخي
حلم عودة الملكية إلى ليبيا

حلم عودة الملكية إلى ليبيا
العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)

العبدلي: فقدان 1000 ميغاوات.. وأزمة الكهرباء ستتفاقم إذا استمر نقص الغاز (فيديو)
في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة والعدالة

في ذكرى اغتيال بوقعيقيص.. السفير الهولندي: نقف مع الليبيين الساعين للمساءلة ...
شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة

شاهد في «هذا المساء».. سلوى بوقعيقيص: لا قصاص ولا حقيقة
مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

مجلس الأمن يبحث الإثنين تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أحوال الطقس اليوم: استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الغربية والجنوبية
أحوال الطقس اليوم: استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المناطق ...
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة الليلة على ساحل رأس لانوف
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة الليلة على ساحل رأس لانوف
انطلاق الاجتماعات التشاورية بين عقيلة والمشري في جنيف
انطلاق الاجتماعات التشاورية بين عقيلة والمشري في جنيف
الدبيبة يصدر عدة قرارات لحل مشكلات «مهجري المنطقة الشرقية»
الدبيبة يصدر عدة قرارات لحل مشكلات «مهجري المنطقة الشرقية»
ردا على مؤسسة النفط.. «المالية»: أحلنا 3.3 مليار دينار لدعم المحروقات خلال 4 أشهر
ردا على مؤسسة النفط.. «المالية»: أحلنا 3.3 مليار دينار لدعم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي...
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
المزيد
باشاغا: نتمنى وصول لقاء جنيف إلى اتفاق ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي
باشاغا: نتمنى وصول لقاء جنيف إلى اتفاق ضمن المسارين الدستوري......
المركزي في بنغازي ينتقد آلية توزيع السيولة ويطالب الإدارة في طرابلس بـ500 مليون دينار
المركزي في بنغازي ينتقد آلية توزيع السيولة ويطالب الإدارة في......
الدبيبة يقرر مناقشة تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء 17 يوليو
الدبيبة يقرر مناقشة تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة الكهرباء 17 ......
ردا على مؤسسة النفط.. «المالية»: أحلنا 3.3 مليار دينار لدعم المحروقات خلال 4 أشهر
ردا على مؤسسة النفط.. «المالية»: أحلنا 3.3 مليار دينار لدعم ......
الدبيبة يصدر عدة قرارات لحل مشكلات «مهجري المنطقة الشرقية»
الدبيبة يصدر عدة قرارات لحل مشكلات «مهجري المنطقة الشرقية»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط