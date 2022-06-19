Atwasat

السفير أسامة عبدالجليل يقدم أوراق اعتماده مندوبا لليبيا في وكالة الطاقة الذرية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 08:02 مساء
السفير أسامة عبدالجليل يقدم أوراق اعتماده مندوبا لليبيا في وكالة الطاقة الذرية
الدكتور أسامة عبدالجليل عبدالهادي، مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي, 19 يونيو 2022. (وزارة الخارجية)
alwasat radio

قدم السفير الدكتور أسامة عبدالجليل عبدالهادي، أوراق اعتماده مندوبًا لدولة ليبيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لمدير عام الوكالة، رافائيل غروسي.

وأوضحت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان اليوم، أن غروسي رحب بعبد الهادي، معربًا عن تمنياته له بكامل التوفيق في مهامه الجديدة.

ولفت البيان إلى أن الجانبين ثمّنا التعاون الثنائي والتاريخي بين الوكالة ودولة ليبيا في مجالات مختلفة.

- السفير الليبي لدى المملكة المتحدة يقدم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية (صور)

وتحدث غروسي عن مبادرة الوكالة والاتحاد الأفريقي المعنية بمعالجة أمراض السرطان وإمكانية استفادة دولة ليبيا من هذه المبادرة، والبرامج الأخرى التي تقدمها الوكالة.

من جهته، أعرب عبدالهادي عن استعداده للتعاون مع الوكالة في هذا المجال خاصة، وعدد من المجالات الأخرى، مشيدًا بجهود المدير العام والوكالة في الخصوص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما

بالفيديو.. المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما
«فرانس برس»: زيلينسكي واثق في النصر.. و«ناتو» يتوقع صراعا طويل الأمد

«فرانس برس»: زيلينسكي واثق في النصر.. و«ناتو» يتوقع صراعا طويل الأمد
أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها

أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها
«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود

«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي

بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي
إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة

إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة
«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا

«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس

بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس
سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة

سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة
«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري

«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري
الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز

الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز
عن دوافع وجود «فاغنر» في ليبيا.. ماذا قال لافروف؟

عن دوافع وجود «فاغنر» في ليبيا.. ماذا قال لافروف؟
معاناة البشر نفسيا تتفاقم

معاناة البشر نفسيا تتفاقم
باشاغا: سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا إعادة تصدير النفط فور تسليم حكومتنا الميزانية

باشاغا: سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا إعادة تصدير النفط فور تسليم ...
السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022

السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022
جريدة «الوسط»: الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة

جريدة «الوسط»: الدستور والأمن يقودان اجتماعات الساعات الأخيرة في القاهرة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بليحق: وليامز ستجتمع مع مقرري لجنة المسار الدستوري لبحث النقاط الخلافية
بليحق: وليامز ستجتمع مع مقرري لجنة المسار الدستوري لبحث النقاط ...
اللافي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي سبل التعاون في ملف المصالحة الوطنية
اللافي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي سبل التعاون في ملف المصالحة ...
بالصور: حفل تخريج الدفعة الأولى لصالح جهاز مكافحة الهجرة ‏غير الشرعية
بالصور: حفل تخريج الدفعة الأولى لصالح جهاز مكافحة الهجرة ‏غير ...
السفير أسامة عبدالجليل يقدم أوراق اعتماده مندوبا لليبيا في وكالة الطاقة الذرية
السفير أسامة عبدالجليل يقدم أوراق اعتماده مندوبا لليبيا في وكالة ...
أعيان قبائل يناشدون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم حماية استقرار ليبيا وسيادتها
أعيان قبائل يناشدون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم حماية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي
النيابة العامة تكشف ملابسات تحرير الطفل مصطفى البركولي...
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد
الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد...
المزيد
عودة إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية من تونس بعد صيانتها
عودة إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية من تونس بعد صيانتها...
الزادمة يتفقد مقر جهاز الأمن الداخلي في سرت
الزادمة يتفقد مقر جهاز الأمن الداخلي في سرت...
وزير الداخلية يطالب مديريات الأمن بدعم جهاز مكافحة الهجرة
وزير الداخلية يطالب مديريات الأمن بدعم جهاز مكافحة الهجرة...
أعيان قبائل يناشدون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم حماية استقرار ليبيا وسيادتها
أعيان قبائل يناشدون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم حماية ......
السفير أسامة عبدالجليل يقدم أوراق اعتماده مندوبا لليبيا في وكالة الطاقة الذرية
السفير أسامة عبدالجليل يقدم أوراق اعتماده مندوبا لليبيا في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط