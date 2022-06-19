السفير أسامة عبدالجليل يقدم أوراق اعتماده مندوبا لليبيا في وكالة الطاقة الذرية

القاهرة - بوابة الوسط

قدم السفير الدكتور أسامة عبدالجليل عبدالهادي، أوراق اعتماده مندوبًا لدولة ليبيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لمدير عام الوكالة، رافائيل غروسي.

وأوضحت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في بيان اليوم، أن غروسي رحب بعبد الهادي، معربًا عن تمنياته له بكامل التوفيق في مهامه الجديدة.

ولفت البيان إلى أن الجانبين ثمّنا التعاون الثنائي والتاريخي بين الوكالة ودولة ليبيا في مجالات مختلفة.

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وتحدث غروسي عن مبادرة الوكالة والاتحاد الأفريقي المعنية بمعالجة أمراض السرطان وإمكانية استفادة دولة ليبيا من هذه المبادرة، والبرامج الأخرى التي تقدمها الوكالة.

من جهته، أعرب عبدالهادي عن استعداده للتعاون مع الوكالة في هذا المجال خاصة، وعدد من المجالات الأخرى، مشيدًا بجهود المدير العام والوكالة في الخصوص.