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«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 08:36 صباحا
«رويترز»: عون أكد تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، (أرشيفية: صفحة الوزارة على فيسبوك)
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قالت وكالة أنباء «رويترز»، إن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، كشف عن تراجع إنتاج ليبيا إلى 100 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل، وذلك في حديثه إلى محللي «إيه إن زد ريسيرش».

وأكد الشريك الإداري في «إس بي آي أسيت مانجمينت»، ستيفن إينيس، للوكالة، أن النقاش في أسواق الطاقة العالمية لا يزال يدور حول تراجع الإنتاج في ليبيا، واستمرار تدابير الصين لمجابهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والمخاوف بشأن مشكلات الركود العالمي التي تؤدي إلى تدمير الطلب.

وأشارت الوكالة إلى أن الخسائر في الإمدادات العالمية تفاقمت مع انخفاض الصادرات من ليبيا «وسط أزمة سياسية أضرت بالإنتاج والموانئ».

عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا
وفي 25 مايو الماضي، صرح عون بأن ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا، مضيفا أن الإنتاج سيبلغ 1.2 ملوين برميل، حال عودته إلى مستوياته الطبيعية.

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وأكد أن الإغلاقات التي شهدتها منشآت نفطية تمت «خارج نطاق الحكماء والفاعلين» في المناطق المعنية، مضيفا: «نأمل استئناف إنتاج النفط نظرا لأن الإغلاق يؤثر على جميع الليبيين» وعلى احتياطي النقد الأجنبي.

ويوم السبت الماضي، حذرت وزارة النفط، من مغبة اللجوء إلى مزيد الإقفالات بالحقول والموانئ النفطية، على خلفيات أساسها «التجاذبات السياسية»، منبهة إلى تسبب هذه الإقفالات في «خفض الإنتاج قسرا بما يمنع الحصول على عوائد مجزية منتظرة من بيع النفط الخام والغاز»، واعتبرت أن هذا الفعل بمثابة «تفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الخزينة العامة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة».

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