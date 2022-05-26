Atwasat

عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 مايو 2022, 08:25 صباحا
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا
وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون إن ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا، مشيرا إلى أن إنتاج ليبيا المستقبلي من الغاز الطبيعي لن يكفي لاحتياجاتها.

وأشار عون إلى أنه في حال عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية سيبلغ 1.2 مليون برميل يوميا، حسب تصريح إلى وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا»، أمس الأربعاء.

وأكد أن الإغلاقات تمت «خارج نطاق الحكماء والفاعلين» في المناطق المعنية، مضيفا: «نأمل استئناف انتاج النفط نظرا لأن الاغلاق يؤثر على جميع الليبيين وعلى» احتياطي النقد الأجنبي.

عون: الإنتاج المستقبلي من الغاز لن يكون قادر على سد احتياجاتنا
وتطرق عون إلى حقول الغاز البحرية قيد التطوير بموجب اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية، قائلا إن «الإنتاج المستقبلي لن يكون قادرا على سد إلإحتياجات الداخلية».

- عون يبحث معالجة الإغلاقات النفطية مع أعيان في أجدابيا والزويتينة
- حكومة الوحدة تتابع تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط
- صنع الله يبحث مع «إيني» تطوير حقول نفط وغاز

وتابع: «محطات توليد الكهرباء في ليبيا تحتاج مليار قدم مكعب من الغاز (28.3 مليون متر مكعب) في الوقت الحالي، وهذه الكمية ستتضاعف في المستقبل».

عون: لا يمكننا سوى تعويض جزء بسيط من إمدادت روسيا
ولفت إلى أن ليبيا يمكنها تعويض «جزء بسيط» من إمدادات النفط الروسية الموجهة إلى أوروبا حتى في حالة تطوير جميع حقولها.

وقال عون: «إذا طورت الاكتشافات النفطية والغازية في كامل ليبيا، الأمر الذي سيستغرق ثلاث إلى سبع سنوات، سنتمكن من تعويض جزء بسيط فقط من الإمدادات الروسية، لذلك لا أعتقد أن ليبيا قادرة على تعويض الكميات الكبيرة من الطاقة التي تنتجها روسيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا

ثاني أسوأ حادث من نوعه.. ارتفاع ضحايا «مذبحة تكساس» إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا
محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»

محامي وزيرة موريتانية يرد على رسالة «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار»
«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب

«المركزي»: أكثر من نصف الإنفاق العام على الرواتب
«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي

«بايرن ميونيخ» يحدد شروطه من أجل الاستغناء عن ليفاندوفسكي
وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي

وفد من شركات مصرية يزور مواقع مشروعات سكنية متوقفة ومناطق متضررة في بنغازي
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟

كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا

دي مايو يتوقع «حربا طويلة» بين روسيا وأوكرانيا
منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية

منصور سيف النصر يدين ويستنكر بشدة ما نشرته جريدة فرنسية بشأن المنطقة الجنوبية
بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور.. «يويفا» يعلن الكرة الرسمية لنهائي دوري أبطال أوروبا
محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)

محمد النعاس الفائز بـ«البوكر العربية»: هذا ما علمتني زوجتي (فيديو)
المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي

المديرة العامة لصندوق النقد تحذر: «أفق قاتم» للاقتصاد العالمي
الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات

الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والجهات
شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟

شاهد في «وسط الخبر»: ما هي التوازنات الميدانية للتشكيلات المسلحة في طرابلس؟
شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار

شاهد في «اقتصاد بلس»: شبكة مهربين للنفط الليبي.. و111 مليار دولار كلفة إعادة ...
«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا

«أوكسفام»: ملياردير كل 30 ساعة ومليون فقير كل 33 ساعة خلال عام جائحة كورونا
كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
الطبطبه!

الطبطبه!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد «وسط الخبر»: غموض حول توافق التشكيلات المسلحة في اجتماع المغرب
شاهد «وسط الخبر»: غموض حول توافق التشكيلات المسلحة في اجتماع ...
إنقاذ 168 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة
إنقاذ 168 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار لـ«الصحة» خلال 4 أشهر
«المركزي»: صرف أكثر من مليار دينار لوزارة الدفاع و1.5 مليار ...
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من ...
الصغير يطلع عقيلة على أعمال لجنة المسار الدستوري
الصغير يطلع عقيلة على أعمال لجنة المسار الدستوري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
المزيد
السوق الرسمية: الدولار والإسترليني يرتفعان أمام الدينار
السوق الرسمية: الدولار والإسترليني يرتفعان أمام الدينار...
أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر في معظم المناطق
أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر في معظم المناطق...
إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجنوب
إصابة جديدة بـ«كورونا» في الجنوب...
الصغير يطلع عقيلة على أعمال لجنة المسار الدستوري
الصغير يطلع عقيلة على أعمال لجنة المسار الدستوري...
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا
عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط