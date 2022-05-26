عون: ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا.. وإنتاجنا من الغاز لن يسد احتياجاتنا مستقبلا

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون إن ليبيا تخسر من 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا، مشيرا إلى أن إنتاج ليبيا المستقبلي من الغاز الطبيعي لن يكفي لاحتياجاتها.

وأشار عون إلى أنه في حال عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية سيبلغ 1.2 مليون برميل يوميا، حسب تصريح إلى وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا»، أمس الأربعاء.

وأكد أن الإغلاقات تمت «خارج نطاق الحكماء والفاعلين» في المناطق المعنية، مضيفا: «نأمل استئناف انتاج النفط نظرا لأن الاغلاق يؤثر على جميع الليبيين وعلى» احتياطي النقد الأجنبي.

عون: الإنتاج المستقبلي من الغاز لن يكون قادر على سد احتياجاتنا

وتطرق عون إلى حقول الغاز البحرية قيد التطوير بموجب اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية، قائلا إن «الإنتاج المستقبلي لن يكون قادرا على سد إلإحتياجات الداخلية».

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وتابع: «محطات توليد الكهرباء في ليبيا تحتاج مليار قدم مكعب من الغاز (28.3 مليون متر مكعب) في الوقت الحالي، وهذه الكمية ستتضاعف في المستقبل».

عون: لا يمكننا سوى تعويض جزء بسيط من إمدادت روسيا

ولفت إلى أن ليبيا يمكنها تعويض «جزء بسيط» من إمدادات النفط الروسية الموجهة إلى أوروبا حتى في حالة تطوير جميع حقولها.

وقال عون: «إذا طورت الاكتشافات النفطية والغازية في كامل ليبيا، الأمر الذي سيستغرق ثلاث إلى سبع سنوات، سنتمكن من تعويض جزء بسيط فقط من الإمدادات الروسية، لذلك لا أعتقد أن ليبيا قادرة على تعويض الكميات الكبيرة من الطاقة التي تنتجها روسيا».