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رويترز: السماح بتحميل ناقلة نفط من السدرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 03:11 مساء
رويترز: السماح بتحميل ناقلة نفط من السدرة
صورة جوية لميناء السدرة النفطي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت وكالة «رويترز» اليوم السبت، إن جماعة تغلق ميناء السدرة سمحت أمس الجمعة بتحميل ناقلة نفط، ونقلت عن مهندسين في الميناء أن الجماعة لن تسمح بتحميل أي ناقلة أخرى في الميناء.

ولم تصدر المؤسسة الوطنية للنفط أي تعليق حتى الآن، يشار إلى أن ميناءي السدرة ورأس لانوف قد أغلقا يوم الخميس، ما أدى لتوقف الصادرات في توسيع واضح لنطاق إغلاق جزئي لإنتاج البلاد النفطي، وفق «رويترز».

مطالب قبل إغلاق ميناء السدرة
وأمس الجمعة، بثت جماعة بيانًا مصورًا قالت فيه إنها تمثل «أهالي بلدية خليج السدرة»، وقررت «قفل الحقول والموانئ النفطية حتى تسليم السلطة» لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا و«توزيع الثروة بالتساوي»، حسب تسجيل مصور بثته الجماعة على صفحات تواصل اجتماعي.

وأرجعوا قرار الإغلاق إلى «التهميش والمعاناة» التي يتعرضون لها في «مناطق برقة... وتبديد ثروات الدولة».  

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