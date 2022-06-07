«قضايا الدولة» تسقط دعوى تعويض خارجية ضد وزارة الدفاع الليبية بـ10 ملايين يورو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، عن نجاحها في استصدار حكم من محكمة استئناف باريس، يقضي بإلغاء حكم تعويض ضد وزارة الدفاع الليبية بقيمة 10 ملايين يورو.

وقالت إدارة القضايا، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن محكمة استئناف باريس ألغت حكمًا من محكمة بداية باريس الصادر في 17 يونيو 2020 بالاعتراف بالحكم الصادر عن القضاء الصربي في الدعوى المرفوعة من شركة «ايست ايرون زيمون» بإلزام الدولة الليبية (وزارة الدفاع) بدفع عشرة ملايين يورو.

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وأضافت أن المحكمة الفرنسية استندت في إلغاء الحكم إلى بطلان الإجراءات التي قدمتها الشركة، مع تحميل الأخيرة مقابل أتعاب المحاماة وقدرها 20 ألف يورو، لافتة إلى أن الحكم أصبح نهائيًا لعدم الطعن عليه في الميعاد المقرر.