«قضايا الدولة»: حكمان في مصر وإيطاليا يجنبان ليبيا خسارة نحو 35 مليون دولار

شعار المجلس الأعلى للقضاء، (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت إدارة القضايا بالدولة عن صدور حكمين من هيئتين قضائيتين في القاهرة وروما، جنبا ليبيا خسارة نحو 35 مليون دولار.

وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، في 25 مايو الماضي، حكمها بقبول الاستئناف من الدولة الليبية ضد شركة «باما» لاستيراد المواد الغدائية شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بتذييل حكم محكمة شمال طرابلس الابتدائية رقم «1377/2004»، المتضمن مبلغ 30 مليون دولار أمريكي بالصيغة التنفيذية، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة مع إلزام المستأنف ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، حسب بيان الإدارة.

كما قضت محكمة روما الابتدائية في جلسة 21 مايو الماضي، بإلغاء أمر الدفع الصادر في 16 أبريل العام 2018، والذي يلزم الدولة الليبية بدفع ثلاثة ملايين و316 ألفا و188 يورو (أربعة ملايين و45 ألفا و750 دولارا) لصالح المستشفى الأميركي بروما، ورفض طلباته الأخرى مع إلزام الأطراف بالمصاريف.