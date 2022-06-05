المنفي يناقش مع أعضاء مجلس الدولة مقترحات وبرامج العمل لاستحقاقات المرحلة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، «الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وقضايا المرحلة الراهنة، بالإضافة للمقترحات وبرامج العمل التي تلبي استحقاقات المرحلة»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي إن اللقاء الذي عُقِد بمكتب المنفي في ديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، حضره أعضاء المجلس الأعلى للدولة أبوالقاسم قزيط، وعلي أبوستة، وسعد بن شرادة، وخُصِّص لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.

نهاية المرحلة الحالية

يأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا، من أجل بحث المقترحات الممكنة لمعالجة الانسداد السياسي الذي عاد مجددًا مع انقسام حكومي بعد تعذُّر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي وفق خارطة الطريق.

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وتتزامن هذه اللقاءات مع قرب نهاية المرحلة الانتقالية الحالية التي حددتها خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة خلال اجتماعات تونس نوفمبر 2020 في 22 يونيو الجاري.

وترقب الليبيون أن تضع خارطة الطريق نهاية للمراحل الانتقالية المتكررة منذ العام 2011 في البلاد وأن تتوج بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرى تعليقها على خلفية «القوة القاهرة»، بحسب ما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ديسمبر 2021.

استئناف الجولة الثالثة للمسار الدستوري الأسبوع المقبل

ومن المقرر أن تستأنف لجنتا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعات الجولة الثالثة للمسار الدستوري بالقاهرة مطلع الأسبوع المقبل لاستكمال المناقشات حول ما تبقى من النقاط الخلافية بالمسار الدستوري الذي يأمل الليبيون أن يتوج بتوافق المجلسين على الإطار الناظم للعملية الانتخابية.

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في ختام الجولة الثانية التي عُقِدت الشهر الماضي توافق ممثلي المجلسين على 70% من مسودة مشروع الدستور، آملة أن يتمكن ممثلو المجلسين من التوافق على النقاط الخلافية خلال الجولة الثالثة.