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المشري يطلع السفير التركي على رؤية مجلس الدولة للخروج من الانسداد الحالي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 05:26 مساء
المشري يطلع السفير التركي على رؤية مجلس الدولة للخروج من الانسداد الحالي
لقاء المشري والسفير التركي كنعان يلماز، الأحد 5 يونيو 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)
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أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، على موقع المجلس «من الانسداد السياسي الحالي ورؤيته للخروج منه؛ من خلال تنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة، تجدد الشرعية السياسية للبلاد وتنهي المراحل الانتقالية»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء المشري والسفير التركي الذي عُقِد بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، ناقش الطرفان اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا.

استمرار الانسداد السياسي مع قرب نهاية المرحلة الحالية
وتعاني ليبيا من انسداد سياسي وانقسام حكومي منذ أن تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وتكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي سحب منها المجلس السثقة في سبتمبر.

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وأعادت هذه الإجراءات الجدل بين القوى والجهات الفاعلة، في وقت شارفت فيه الفترة الحالية على نهايتها التي حددتها خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، يوم 22 يونيو الجاري، والتي كان يتعين أن تُتوج بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وهو ما لم يحدث.

تباين الرؤى حول العملية السياسية
ويترقب الليبيون الجولة الثالثة لاجتماعات المسار الدستوري التي ستنطلق بالقاهرة يوم 11 يونيو برعاية الأمم المتحدة لحسم القاط الخلافية حول الإطار الدستوري المنظم للانتخابات التي ينتظرها أكثر من 208 ملايين ناخب سجلوا للمشاركة في الاستحقاق الوطني.

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في ختام الجولة الثانية للمسار الدستوري عن توصل ممثلي المجلسين إلى اتفاق مبدئي بشأن مواد مسودة الدستور، فيما لا تزال رؤى الأطراف الفاعلة حول العملية السياسية والمسار الدستوري متباينة.

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