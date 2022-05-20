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وليامز: توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.. والجلسة التالية 11 يونيو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 08:35 مساء
وليامز: توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.. والجلسة التالية 11 يونيو
وليامز خلال افتتاح اجتماعات اليوم الثالث للمسار الدستوري في القاهرة، 17 مايو 2022. (البعثة الأممية)
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قالت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «توصلت إلى توافق مبدئي حول 137 مادة»، مشيرة إلى أن الجلسة التالية ستكون في موعد مقرر له 11 يونيو المقبل.

وفي ختام أعمال اللجنة المشتركة بين المجلسين في القاهرة اليوم الجمعة، أعلنت المسؤولة الأممية، أشارت وليامز إلى «الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة».

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رسالة وليامز للجنة المشتركة
ووجهت  المستشارة الأممية حديثها إلى اللجنة المشتركة، قائلة «أعبر عن احترام وتقديري للجهود التي بذلتموها في إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات، ومواصلة السعي بشكل مشترك إلى إيجاد توافق في الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية».

وأعادت وليامز التذكير بأن «الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملكم سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن».

وفي وقت سابق، نقلت قناة «الوسط» (wtv) عن مصدر في اجتماعات القاهرة بشأن المسار الدستوري قوله إن الجولة الثانية من اجتماع وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة اختُتمت في القاهرة منذ قليل.

وأضاف المصدر أن المجتمعين كلفوا لجنة مصغرة إعداد صيغة توافقية للمواد الدستورية محل الاتفاق داخل الحوار، وجرى إحالتها لمجلسي النواب والدولة للنظر فيها، فيما تأجل النقاش في بعض المواد الأخرى إلى الجولات المقبلة.

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