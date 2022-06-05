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الدبيبة للسفيرة الفرنسية: الخيار الوحيد لحكومة الوحدة الوطنية هو إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 يونيو 2022, 04:42 مساء
الدبيبة للسفيرة الفرنسية: الخيار الوحيد لحكومة الوحدة الوطنية هو إجراء الانتخابات
لقاء الدبيبة والسفيرة الفرنسية بياتريس لوفرابير دوهيلين في طرابلس، الأحد 5 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، التأكيد «على أن الخيار الوحيد لحكومة الوحدة الوطنية هو إجراء الانتخابات»، مشددًا على أن «تعمل بكل جهودها لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء تأكيد الدبيبة خلال لقائه، ظهر اليوم الأحد، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس لوفرابير دوهيلين، بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن لقاء الدبيبة والسفيرة الفرنسية «خُصِّص لمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي»، ونقل خلاله الدبيبة تهنئته للرئيس إيمانويل ماكرون لانتخابه للرئاسة الفرنسية، وكذلك لوزيرة الخارجية كاثرين كولونا.

إنتهاء المرحلة الانتقالية دون إجراء الانتخابات
وجاء تأكيد الدبيبة للسفيرة الفرنسية بشأن تمسكه بإجراء الانتخابات في وقت تصاعدت فيه الأزمة السياسية وعاد الانقسام الحكومي إلى ليبيا بعدما تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وتوجه مجلس النواب إلى تكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

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وتنتهي المرحلة الحالية في 22 يونيو الجاري وفق ما نصت عليه خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي خلال اجتماعات تونس في نوفمبر 2020، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي حددت الفترة الزمنية للمرحلة بـ18 شهرًا كحد أقصى.

ولم تتمكن ليبيا من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كان يتعين تنظيمها خلال تلك المرحلة، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الأطراف الفاعلة في الأزمة حول الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للاستحقاق الذي ينتظره أكثر من 208 مليون ناخب ليبي سجلوا استعدادًا للمشاركة في اختيار ممثليهم في السلطة.

ترقب نتائج المسار الدستوري لتحديد موعد الانتخابات
ومن المقرر أن تستأنف اللجنتان المكلفتان من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الجولة الثالثة للمسار الدستوري بالقاهرة مطلع الأسبوع المقبل، من أجل حسم الإطار الدستوري الذي سيجري على أساسه تحديد الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وخلال الشهرين الماضيين استضافت القاهرة جولتين للمسار الدستوري، وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المنتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز توصل المشاركين في ختام الجولة الثانية إلى اتفاق مبدئي بشأن مواد مسودة الدستور.

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