القائد الأعلى للجيش الليبي يؤكد ضرورة استمرار جهود لجنة «5+5» للوصول للاستحقاقات الانتخابية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، بصفتهما «القائد الأعلى للجيش الليبي»، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عن المنطقة الغربية، ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية وسُبل المحافظة على استمرار «حالة التهدئة» في البلاد، مع ضرورة استمرار جهود اللجنة للوصول للانتخابات.

واستعرض أعضاء اللجنة أمام المنفي واللافي، في اللقاء الذي عقد اليوم بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، نتائج اجتماع اللجنة بكامل أعضائها، على هامش اجتماع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بشأن ليبيا الذي استضافته الحكومة الإسبانية برعاية أممية أخيرًا.

وناقش المنفي واللافي، عديد العراقيل والأمور التنظيمية، التي تواجه عمل اللجنة وسبل حلحلتها؛ لتتمكن من الاستمرار في أداء أدوارها المنوطة بها.

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وأكد المنفي واللافي، أهمية الالتزام بمواصلة جهود جميع الأطراف، لإيجاد حل للأزمة الراهنة للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، مشيدين بجهود اللجنة في دعم المسار السلمي والمحافظة على الاستقرار في البلاد.

والخميس الماضي، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال لقائه المنفي، «أهمية أن تعمل جميع الأطراف (في ليبيا) للحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد» وفق ما نقله المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الطرفان، على هامش مؤتمر المناخ الدولي «ستوكهولم+50»، الذي استضافته العاصمة السويدية.

أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عن المنطقة الغربية. (المجلس الرئاسي)