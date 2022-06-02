خلال لقائه المنفي.. غوتيريس يؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وأنحاء ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، «أهمية أن تعمل جميع الأطراف (في ليبيا) للحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد» وفق ما نقله المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على هامش مؤتمر المناخ الدولي «ستوكهولم +50»، الذي تستضيفه العاصمة السويدية.

المنفي يشيد بجهود الأمم المتحدة في ليبيا

وقال المكتب الإعلامي إن المنفي وغوتيريس بحثا خلال اللقاء «جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية، من خلال مواصلة التركيز على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وفق إطار قانوني وفي أقرب الآجال».

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي أشاد من جهته، «بجهود الأمم المتحدة في دعم مساع الليبيين للتوصل إلى حلول سلمية، من خلال بعثتها في ليبيا، لإعادة الأمن والاستقرار والسلام للبلاد».

- المنفي يشارك في مؤتمر المناخ الدولي بستوكهولم

ويأتي المنفي وغوتيريس، ضمن سلسلة من اللقاءات الثنائية التي يعتزم رئيس المجلس الرئاسي إجراؤها مع عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في المؤتمر الدولي للمناخ في ستوكهولم، بحسب المكتب الإعلامي.