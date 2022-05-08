العكعاك: عبور 25 ألف مواطن منفذ رأس اجدير في إجازة عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير مديرية معبر رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس، العميد سالم العكعاك، عبور 25 ألف مواطن عبر المنفذ إلى تونس خلال ثلاثة أيام، عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال مدير مديرية معبر رأس اجدير في تسجيل مصور بثته الصفحة الرسمية للمعبر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المعبر شهد طوابير طويلة من المواطنين خلال عطلة العيد، إذ كانت مواعيد الإجازة موحدة في البلاد، وأضاف: «الكثير من المواطنين أجلوا مواعيد العلاج والسياحة في شهر رمضان، لذلك رفعنا درجة الاستعداد لعيد الفطر».

الحالات الطارئة في معبر رأس اجدير

واستدرك بالقول: «لم نفضل أحدًا، إلا بعض الحالات الخاصة الطارئة مثل المرضى أو الوفود الرسمية، وكان عبورهم من خلال الممر الخدمي أو المراسم».

وأوضح العكعاك أن «السلطات في المنفذ أجرت استبيانًا على عدة مواطنين في المنفذ، وكانت هناك حالة رضا بين المواطنين، لسلاسة العمل»، مبينًا أن «حركة العبور عادت لوتيرتها الطبيعية بعد الإجازات».