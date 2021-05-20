بالصور.. جولة بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 11:42 مساء
جولة بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رأس اجدير، 20 مايو 2021. (مديرية أمن معبر رأس اجدير)

أجرت بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي جولة في معبر رأس اجدير البري، تعرفت خلالها على آلية العمل داخل المنفذ، والإمكانيات المتوفرة فيه، وفق مديرية أمن منفد رأس اجدير البري.

وحسب بيان صادر عن المديرية، الخميس، جاءت الجولة عقب اجتماع بين كل من مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد صلاح الحريزي، ومدير أمن منفذ رأس اجدير البري عقيد ابوالربيع مخلوف، وبين بعثة الاتحاد الأوروبي.

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ووفق البيان «جرى بحث وضع خطة العمل المشتركة، والتنسيق المتبادل لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها المنفذ، وتوفير أهم الاحتياجات اللوجستية التي من شأنها أن تساهم في سلاسة الإجراءات وفق المعايير الدولية، والعمل على تطوير من مستوى العاملين بمنفذ رأس اجدير البري، لتقديم افضل الخدمات للمسافرين».

جولة بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رأس اجدير، 20 مايو 2021. (مديرية أمن معبر رأس اجدير)
جولة بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رأس اجدير، 20 مايو 2021. (مديرية أمن معبر رأس اجدير)
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