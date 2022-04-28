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شركة الكهرباء: بدء الإنتاج من الوحدة الخامسة بمحطة الزويتينة خلال شهر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 11:25 صباحا
شركة الكهرباء: بدء الإنتاج من الوحدة الخامسة بمحطة الزويتينة خلال شهر
أحد أفراد شركة سيمنس الألمانية خلال صيانة الوحدة الخامسة في محطة الزويتينة، 27 أبريل 2022، (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء صيانة الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة، متوقعة دخولها على الشبكة الكهربائية بعد شهر، بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاوات.

وتجري أعمال العمرة الجسيمة للوحدة بإشراف شركة «سيمنز» الألمانية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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وأضاف البيان أن هذه الجهود تأتي ضمن خطط شركة الكهرباء لزيادة القدرة الإنتاجية، عبر تركيز الجهود على صيانة وحدات الإنتاج المتوقفة لأسباب فنية، والاستفادة منها في المحافظة على استقرار الشبكة العامة، ولمواجهة الذروة الصيفية المقبلة.

وقدمت الشركة الشكر والتقدير للإدارة العامة للإنتاج وإدارة المحطة والطاقم الفني على جهودهم المبذولة وبشكل مستمر في أعمال الصيانة والتشغيل.

جانب من أعمال الصيانة.
جانب من أعمال الصيانة.
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