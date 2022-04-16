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رئيس جهاز الأمن الداخلي: خطة للتركيز على ملفي الغذاء والوقود

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 04:51 مساء
رئيس جهاز الأمن الداخلي: خطة للتركيز على ملفي الغذاء والوقود
الدبيبة ومسؤولين بحكومته خلال اجتماعه مع رئيس جهاز الأمن الداخلي على هامش زيارته للجهاز. (الحكومة)
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قال رئيس جهاز الأمن الداخلي العميد لطفي الحراري، إن خطة الجهاز تركز خلال الفترة الراهنة على ملفي الغذاء والوقود، وإنه سيعمل على القيام بـ«معالجات تظهر نتائجها قريبًا».

وأضاف الحراري، خلال لقاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت، أن الجهاز يعمل على الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها الاقتصادي.

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زيارة لمسؤولين بحكومة الدبيبة لمقر جهاز الأمن الداخلي
وقام الدبيبة بزيارة لمقر جهاز الأمن الداخلي رفقة وزير الداخلية العميد خالد مازن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة اليوم بحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب.

وعقب هذه الجولة عقد اجتماع موسع لمناقشة خطة الجهاز للعام 2022 ولمتابعة أعماله في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطن من الأنشطة الهدامة والظواهر الاجرامية، فضلًا عن احتياجات هذه المؤسسة.

وناقش الاجتماع خطة معالجة ملف تهريب الوقود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وشدد الدبيبة على أهمية الدور المناط بالجهاز مثنيًا على ما قام به أفراده أخيرًا، مشددًا على تكاتف الجهود والتنسيق مع الجهات المختلفة للحفاظ على أمن الدولة.

الدبيبة ومسؤولين بحكومته خلال اجتماعه مع رئيس جهاز الأمن الداخلي على هامش زيارته للجهاز. (الحكومة)
الدبيبة ومسؤولين بحكومته خلال اجتماعه مع رئيس جهاز الأمن الداخلي على هامش زيارته للجهاز. (الحكومة)
الدبيبة ومسؤولين بحكومته خلال اجتماعه مع رئيس جهاز الأمن الداخلي على هامش زيارته للجهاز. (الحكومة)
الدبيبة ومسؤولين بحكومته خلال اجتماعه مع رئيس جهاز الأمن الداخلي على هامش زيارته للجهاز. (الحكومة)
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