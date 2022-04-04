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ضبط تجار فاكهة وحضروات تسببوا في الغلاء بسوقي الأحد وجنزور

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 أبريل 2022, 08:46 مساء
ضبط تجار فاكهة وحضروات تسببوا في الغلاء بسوقي الأحد وجنزور
التجار المقبوض عليهم بسوقي الأحد وجنزور فجر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022. (جهاز الأمن الداخلي)
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أعلن جهاز الأمن الداخلي، مساء اليوم الإثنين، «ضبط مجموعة من تجار الجملة وسماسرة الفاكهة والخضراوات جلها من الأجانب بسوقي الأحد وجنزور، ممن تسببوا بالمضاربة بالأسعار وارتفاعها بشكل تجاوز كل الحدود وفاق مؤشرات البيع» وفق بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»

وأكد جهاز الأمن الداخلي أن القبض على هؤلاء التجار وقع فجر اليوم بناء على تعليمات من رئاسة الجهاز وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن ذلك جاء على خلفية استمرار غلاء الأسعار بسبب «ثلة من السماسرة ضاعت أخلاقهم وضعفت نفوسهم أمام المال، وبات هدفهم جميعًا تحقيق المكاسب السريعة، متجاهلين بذلك العواقب ومردودها السلبي على المواطن».

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كما أكد جهاز الأمن الداخلي استمرار حملته لمراقبة الأسواق والتجار، منوهًا إلى أن «يد القانون ستطال كل مَن تسبب وأسهم» في غلاء الأسعار «ومعرفة المصدر الرئيسي» وفق البيان.

وتشهد الأسواق في مختلف مناطق ليبيا، منذ أيام، ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار كافة السلع والبضائع والخضراوات والفواكه وسط شكاوى من المواطنين بسبب غياب الرقابة على الأسواق وعدم وضع حد لانفلات الأسعار من قبل الجهات المختصة.

التجار المقبوض عليهم بسوقي الأحد وجنزور فجر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022. (جهاز الأمن الداخلي)
التجار المقبوض عليهم بسوقي الأحد وجنزور فجر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022. (جهاز الأمن الداخلي)
التجار المقبوض عليهم بسوقي الأحد وجنزور فجر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022. (جهاز الأمن الداخلي)
التجار المقبوض عليهم بسوقي الأحد وجنزور فجر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022. (جهاز الأمن الداخلي)
التجار المقبوض عليهم بسوقي الأحد وجنزور فجر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022. (جهاز الأمن الداخلي)
التجار المقبوض عليهم بسوقي الأحد وجنزور فجر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022. (جهاز الأمن الداخلي)
التجار المقبوض عليهم بسوقي الأحد وجنزور فجر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022. (جهاز الأمن الداخلي)
التجار المقبوض عليهم بسوقي الأحد وجنزور فجر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022. (جهاز الأمن الداخلي)
التجار المقبوض عليهم بسوقي الأحد وجنزور فجر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022. (جهاز الأمن الداخلي)
التجار المقبوض عليهم بسوقي الأحد وجنزور فجر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022. (جهاز الأمن الداخلي)
التجار المقبوض عليهم بسوقي الأحد وجنزور فجر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022. (جهاز الأمن الداخلي)
التجار المقبوض عليهم بسوقي الأحد وجنزور فجر اليوم الإثنين 4 أبريل 2022. (جهاز الأمن الداخلي)
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