الحويج يبحث مع «الأمن الداخلي» تنفيذ آلية ضبط السوق المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم السبت، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي، لطفي الحراري، سبل تنفيذ آلية ضبط السوق المحلية، ومراقبة الأسعار.

واستعرض اللقاء آلية متابعة ومراقبة الأسعار الاسترشادية للسلع وانسيابها بالسوق المحلية المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، وسبل تنفيذها بمشاركة جهاز الأمن الداخلي في ضبط المخالفين والمضاربين؛ بهدف السيطرة على أسعار السلع وتوافرها بالأسواق التجارية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأشار البيان إلى تأكيد الجانبين أهمية التنسيق بين الوزارة وجهاز الحرس البلدي وجهاز الأمن الداخلي في متابعة الأنشطة الاقتصادية بهدف تحسين مستوى الخدمات.

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الحويج يطالب بدعم بعض السلع الأساسية

وقبل يومين، طالب الحويج بإعادة النظر في سعر الصرف الأجنبي مقابل الدينار الليبي وإمكانية دعم بعض السلع الأساسية. جاء ذلك خلال لقاء مع وزير الحكم المحلي ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية ومدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة واتحاد الصناعة الليبية ونقيب الخبازين.

وخلال الاجتماع، أكد الحويج أهمية تشكيل لجنة من الجهات المختصة تتولى جميع الإجراءات للحفاظ على الأمن الغذائي.

كما تطرق الحضور إلى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح، ومناقشة العراقيل الخاصة بالمواصفات المعتمدة بنسبة البروتين لمادة القمح، وضرورة تنفيذ الأسعار الاسترشادية المحددة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، ليقوم جهاز الحرس البلدي بتنفيذها.