Atwasat

الحويج يبحث استيراد الدقيق والزيت من تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 مارس 2022, 01:55 صباحا
الحويج يبحث استيراد الدقيق والزيت من تركيا
وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية يلتقي السفير التركي يوسف يلدز (صفحة الوزارة على فيسبوك)
alwasat radio

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، الأربعاء، آلية التعاون التي تيسّر حركة التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا، والمتمثلة في السلع الاستراتيجية الأكثر احتياجًا لدى المواطن كالدقيق والزيت، خاصة في ظل الأحداث الجارية، وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار .

جاء ذلك خلال لقاء جمع الحويج مع السفير التركي السيد كنان يلمز، بحضور كبير المستشارين التجاريين بالسفارة التركية يوسف يلدز ومستشار الوزير شذر الصيد، ومدير إدارة الخارجية والتعاون الدولي عز الدين مصدق، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وناقش اللقاء الأنباء التي تفيد بأن السلطات التركية قامت بحظر تصدير السلع ومن ضمنها زيت الطهي، حيث أشار الحويج إلى أهمية تدفق هذه السلع خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان وضرورة اسثناء ليبيا من هذا الحظر ومعاملتها معاملة خاصة، نظرا للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكدا أهمية التعاون الاقتصادي المتبادل من خلال مناقشته مذكرة التفاهم بشأن منطقة التجارة الحرة.

- مجلس الأعمال التركي- الليبي يتوقع ارتفاع التبادل التجاري لـ15 مليار دولار
- وزارة الاقتصاد بحكومة «الوحدة» تحدد 5 آليات لحل أزمة الدقيق

نوقش خلال هذا الاجتماع أيضا اتفاق الازدواج الضريبي، وبعض الموضوعات الأخرى التي تهم البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وعلى خلفية زيادة أسعار الدقيق، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، في 3 مارس الجاري، تعليماته بتجميد السجل التجاري لشركات ومطاحن الدقيق غير الملتزمة بتنفيذ آلية توزيع الدقيق المعتمدة.

كما شدد الوزير على قصر توزيع الدقيق على المخابز من خلال النقابة العامة للمخابز، والالتزام بالسعر الاسترشادي المعتمد من الوزارة، وهو 110 دنانير كحد أقصى لكيس الدقيق حجم 50 كيلوغراما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية

جريدة أميركية: بن سلمان وبن زايد رفضا التحدث إلى بايدن بشأن الحرب الأوكرانية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 0 الأهلي بنغازي » في الدوري الممتاز
لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية

لجنة أممية تطالب أميركا بالتحقيق في سقوط ضحايا خلال ضربات بسورية
انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة

انتهت عبر قناة «WTV».. الأولمبي 1-1 المدينة
الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو

الكرملين: واشنطن أعلنت حربا اقتصادية على موسكو
برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟

برنامج «فلوسنا»: خسائر إغلاقات النفط.. من يتحمل المسؤولية؟
كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة

كاركاتير خيري - التمديد والقوة القاهرة
تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)

تلك الدار.. أيام الحقيقة (1)
«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا

«سي آي إيه»: هذا موقف الصين من الصعوبات أمام روسيا في أوكرانيا
كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!

كاريكاتير خيري - اسم على غير مسمى!
واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»

واشنطن تعتبر خط أنابيب نورد ستريم 2 «ميتا»
الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)

الحرف «Z» يتحول إلى رمز سياسي لداعمي الغزو الروسي لأوكرانيا.. فماذا يعني؟ (صور)
باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق والغرب والجنوب

باشاغا عن «تجربة السنين»: ليبيا لن يكون بها إصلاح إلا بحكومة واحدة تجمع الشرق ...
كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة

كاركاتير حليم - 8 مارس .. اليوم العالمي للمرأة
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون

باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت

عقيلة صالح لوليامز: قرارات مجلس النواب غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت
مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي

مصادر لقناة «WTV»: فسخ عقد كيلمنتي مع المنتخب الليبي بالتراضي
حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن اتفاقية للمساواة بين الجنسين

حكومة «الوحدة» توقف العمل احتياطيا بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
(فيديو) المنقوش تقيم تجربتها كأول وزيرة خارجية ليبية
(فيديو) المنقوش تقيم تجربتها كأول وزيرة خارجية ليبية
سرقة صناديق تبرعات من مسجد بمنطقة بن جواد
سرقة صناديق تبرعات من مسجد بمنطقة بن جواد
لجنة الأزمة: إجلاء 1200 ليبي من أوكرانيا و170 آخرين رفضوا الخروج
لجنة الأزمة: إجلاء 1200 ليبي من أوكرانيا و170 آخرين رفضوا الخروج
سفير ليبيا يقدم أوراق اعتماده لملك السويد
سفير ليبيا يقدم أوراق اعتماده لملك السويد
تركيب أجهزة تفتيش أمني ألمانية في مطار زوارة الدولي
تركيب أجهزة تفتيش أمني ألمانية في مطار زوارة الدولي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية...
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض
الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع ......
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة
ثلاثة نواب و30 وزيرا في حكومة باشاغا بعد منحها الثقة...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة
مجلس الوزراء يصدر تقسيما إداريا جديدا في ليبيا بـ18 مقاطعة...
المزيد
الحويج يبحث استيراد الدقيق والزيت من تركيا
الحويج يبحث استيراد الدقيق والزيت من تركيا...
توقف مصنع الأكسجين بمركز عزل سرت منذ شهر ونصف
توقف مصنع الأكسجين بمركز عزل سرت منذ شهر ونصف...
اللافي يبحث في الكونغو مستجدات الأوضاع السياسية بليبيا
اللافي يبحث في الكونغو مستجدات الأوضاع السياسية بليبيا...
تركيب أجهزة تفتيش أمني ألمانية في مطار زوارة الدولي
تركيب أجهزة تفتيش أمني ألمانية في مطار زوارة الدولي...
سفير ليبيا يقدم أوراق اعتماده لملك السويد
سفير ليبيا يقدم أوراق اعتماده لملك السويد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط