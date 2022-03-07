مجلس الأعمال التركي- الليبي يتوقع ارتفاع التبادل التجاري لـ15 مليار دولار

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

توقع مجلس الأعمال التركي_ الليبي أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال خمسة أعوام إلى 15 مليار دولار.

وبلغت صادرات تركيا إلى ليبيا خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري إلى نحو 456 مليونًا و700 ألف دولار، حسبما ذكر بيان للمجلس التابع للجنة العلاقات التجارية الخارجية بأنقرة، اليوم الإثنين.

كم قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا في فبراير؟

وأوضح المجلس أن قيمة الصادرات إلى ليبيا في فبراير فقط بلغت 265.5 مليون دولار، وشملت المنتجات المستوردة: الألبسة الجاهزة والحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها والأثاث المنزلي والورق.

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الصادرات التركية إلى ليبيا قد تنمو ثلاثة أضعاف

وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس مرتضى قرنفيل إن السلطات الليبية طلبت إنشاء سوق ومعارض تركية في البلاد وزيادة الرحلات الجوية المباشرة.

وأضاف: «في حال إنشاء سوق تركية في بنغازي وتنظيم معارض وزيادة الرحلات الجوية يمكن أن تنمو الصادرات بثلاثة أضعاف، وهو ما يؤكد أهمية التركيز على المنطقة الشرقية في ليبيا، والأسواق التي لم يشارك فيها الأتراك بمنتجاتهم وخدماتهم».