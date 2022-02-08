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تركيا تعوِّل على الشرق لإزاحة الصين من صدارة المصدرين إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 08 فبراير 2022, 01:38 مساء
تركيا تعوِّل على الشرق لإزاحة الصين من صدارة المصدرين إلى ليبيا
جانب من لقاء السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلمز مع مسؤولي بلدية بنغازي، 29 يناير 2022، (صفحة البلدية على فيسبوك)
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تُعوِّل تركيا على إزاحة الصين من صدارة قائمة المصدرين إلى ليبيا، بعد انفتاحها على بنغازي، متوقعة نمو صادراتها ثلاث مرات، في حال إنشاء سوق خاصة بها شرق البلاد، وتنظيم معارض وزيادة الرحلات الجوية.

وكشف مجلس الأعمال التركي ـ الليبي نمو صادرات أنقرة إلى ليبيا بنسبة 89.2% خلال يناير الماضي، بنحو 192.6 مليون دولار، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021 .

وقال المجلس، في بيان، إن منتجات الأثاث والورق جاءت في مقدمة الصادرات التركية إلى ليبيا، بقيمة 30.8 مليون دولار، تليها الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومشتقاتها بقيمة 29.1 مليون دولار، واللافت ارتفاع صادرات قطاع الدفاع والطيران التركي إلى ليبيا، شهر يناير العام 2022، بنسبة 4200%، والتبغ 3781%، أما صادرات الزيتون وزيت الزيتون فتخطت 3046%، مقارنة بيناير العام 2021.

الزيارات التركية إلى الشرق
وعقب زيارتين لسفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز خلال يناير الماضي مع وفد من رجال الأعمال الأتراك إلى شرق البلاد، تأمل أنقرة أن تعزز الخطوة الأعمال التجارية أكثر، ولأول مرة في مدينة القبة التقى يلماز مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ثم زار السفير مدينة بنغازي رفقة رجال أعمال أتراك؛ حيث أجرى مجموعة من المحادثات مع مسؤولين محليين تلبية لدعوة وجهها رئيس بلدية بنغازي، صقر بوجواري، ومجلس النواب وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في المدينة.

واعتبر رئيس المجلس التابع للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا مرتضى قرنفيل، في تصريحات لوكالة «الأناضول» التركية هذا الأسبوع أن «بناء علاقات مع الشرق الليبي مسألة على قدر بالغ من الأهمية»، كما يرى أن «توطيد أنقرة علاقاتها مع الشرق الليبي يعبر عن تطورات واعدة في المجال الاقتصادي»، لافتًا إلى أن «تركيا تحتل المرتبة الثالثة على قائمة أكبر الدول المصدرة للشرق الليبي».

وتابع قرنفيل: «ارتفع إجمالي صادراتنا إلى ليبيا بنسبة 64.9% خلال العام 2021 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية إلى المنطقة مليارين و443 مليون دولار»، معقبًا: «أثق من أن هذه القيمة ستزداد بسرعة كبيرة بعد استعادة العلاقات الودية مع الشرق الليبي».

وذكر قرنفيل أن «الصين تحتل المرتبة الأولى على قائمة الدول المصدّرة إلى ليبيا»، لكن هناك مشكلات تواجه استيراد السلع الصين «في مقدمتها زيادة أسعار الشحن ومشكلات في سلسلة التوريد».

الشركات التركية ترغب في استكمال مشاريعها بالمنطقة الشرقية
وواصل: «لذلك فإن الحصول على البضائع والمنتجات من منطقة قريبة مثل تركيا سيساهم في تطوير ليبيا ويقلل من تكاليف الاستيراد»، موضحًا أن «الجانب التركي أعلن خلال اتصالاته مع المسؤولين في الشرق الليبي رغبته في استكمال المشاريع الاقتصادية التركية غير المكتملة في المنطقة في أقرب وقت ممكن».

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وذكر أن «ملعب بنغازي وميناءها والمطارات وبعض المباني الجامعية تندرج في إطار هذه المشاريع»، مشددًا على أن «الأتراك على استعداد لاستكمال المشاريع غير المنجزة في المنطقة».

في السياق نفسه، لفت قرنفيل إلى أن إعادة فتح القنصلية العامة التركية في بنغازي قد تطرح على جدول الأعمال خلال وقت قصير، مشيرا إلى أن الجانب التركي عبّر عن رغبته أيضًا في بدء رحلات جوية مباشرة بين تركيا وشرق ليبيا.

كما كشف نظرة مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية الإيجابية حيال انفتاح تركيا على شرق ليبيا، متابعًا: «إنهم يعرفون جيدًا أن تركيا تقف إلى جانبهم في أصعب الأوقات، ويدركون أهمية النية الحسنة لدى الأتراك، لذلك هم مهتمون بهذا الانفتاح».

ولفت قرنفيل إلى أن «هذه الزيارات تمت من أجل بدء حوار جديد مع الشرق الليبي وتسريع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وتعزيز العلاقات الثنائية».

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