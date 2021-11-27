%58 ارتفاعا في حجم الصادرات التركية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 نوفمبر 2021, 02:29 مساء
رحلة بحرية من مدينة مصراتة الي ميناء إزمير بتركيا. (الإنترنت)

ارتفعت الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 58%، خلال الأشهر الـ4 وارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا، خلال هذه الفترة، إلى 826 مليون دولار، وفق مجلس العمل التركي الليبي.

وفي أبريل الماضي لوحده، زاد حجم الصادرات التركية إلى ليبيا، بنسبة 228%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفق وكالة الأنباء التركية (الأناضول).

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وقال رئيس مجلس العمل التركي - الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، مرتضى قرنفيل، في تصريح لوكالة «الأناضول» إن «اهتمام حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالمستثمرين الأتراك، انعكس إيجابيًا على أرقام التبادل التجاري بين البلدين».

وأشار قرنفيل إلى أن الفرص متاحة في ليبيا للاستثمارات السريعة في بعض القطاعات، مثل الطاقة والصناعات الدفاعية والمواد الغذائية وإعادة التدوير. وأكد أنهم يهدفون لرفع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا إلى مستوى 10 مليارات دولار سنويًا، مشددًا أن بلوغ الرقم المذكور ليس بالأمر الصعب.

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