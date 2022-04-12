الدبيبة يصدر تعليماته بضرورة صرف منحة الزوجة عن العامين 2021 و2022

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بضرورة صرف منحة الزوجة عن العامين 2021 و 2022، مؤكدا على ضرورة العمل بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات بالخصوص، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا».

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة التفقدية التي أجرها، صباح الثلاثاء، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة سير العمل في عدد من الإدارات والمكاتب بالوزارة ومكتب شؤون الوزيرة.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة استمع خلال الزيارة إلى العاملين في الوازرة للوقوف على الصعوبات التي تواجههم، وأعطى تعليماته للوزيرة وفاء الكيلاني بدعوة مديري الإدارات والمكاتب لعقد اجتماع موسع لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل في الوزارة.

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وشدد الدبيبة على ضرورة متابعة صرف علاوة الأبناء عن الأشهر الست المقبلة والتي جرى إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي، وكذلك ضرورة الاهتمام بدور الرعايا وتقديم الخدمات اللازمة لهم حتى خطة الوزارة للعام 2022، وإعطاء الأمر الأولوية اللازمة.

الدبيبة خلال لقاء مع الكيلاني ومسؤولي وزارة لاشؤون الاجتماعية، الثلاثاء 12 أبريل 2022. (حكومتنا)

الدبيبة خلال لقاء مع الكيلاني ومسؤولي وزارة لاشؤون الاجتماعية، الثلاثاء 12 أبريل 2022. (حكومتنا)