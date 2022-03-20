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حكومة الوحدة تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة وعلاوة الأبناء قبل رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 مارس 2022, 07:56 مساء
حكومة الوحدة تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة وعلاوة الأبناء قبل رمضان
الاجتماع العادي الرابع للعام 2022 لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، الأحد 20 مارس 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
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طالب مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه العادي الرابع للعام الجاري 2022، الذي عُقد اليوم الأحد، وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة صرف منحة الزوجة وعلاوة الأبناء قبل شهر رمضان المبارك، بحسب ما أعلنه الناطق باسم الحكومة محمد حمودة.

وأعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، في 15 مارس، تعليمات لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء للعام 2022م عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لمناسبة شهر رمضان.

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ونص منشور عبر صفحة وزارة المالية على «فيسبوك» حينها، على صرف منحة الزوجة والأبناء عن الأشهر يناير وفبراير ومارس، إضافة إلى أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، على أن يجري الصرف قبل حلول شهر رمضان المبارك.

تكليف الحرس البلدي بمراقبة الأسعار وضبط المخالفين
وأضاف حمودة عبر صفحته على «فيسبوك» أن مجلس الوزراء وجه خلال اجتماعه الذي عُقد برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، جهاز الحرس البلدي بمراقبة الأسعار وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي 19 مارس، بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، مع رئيس جهاز الأمن الداخلي، لطفي الحراري، سبل تنفيذ آلية ضبط السوق المحلية، ومراقبة الأسعار.

واستعرض الحويج والحراري خلال اللقاء آلية متابعة ومراقبة الأسعار الاسترشادية للسلع وانسيابها بالسوق المحلية المعتمدة من الوزارة بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، وسبل تنفيذها بمشاركة جهاز الأمن الداخلي في ضبط المخالفين والمضاربين؛ بهدف السيطرة على أسعار السلع وتوافرها بالأسواق التجارية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

كما وافق مجلس الوزراء على منح الإذن لوزارة البيئة بدراسة إمكانية نشاء صندوق لحماية البيئة، إضافة إلى الموافقة على اعتماد اتفاقية تسوية الدين المستحق على الكونغو برازافيل لصالح ليبيا، وفق حمودة.

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