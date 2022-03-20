حكومة الوحدة تمنح وزارة النفط «مكافأة» لاسترداد 10.9 مليار دينار للخزينة العامة

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، الموافقة على منح وزارة النفط والغاز «مكافأة» وذلك للعمل على استرداد 10.9 مليار دينار للخزينة العامة للدولة، بحسب ما أعلنه الناطق باسم الحكومة محمد حمودة عبر حسابه على «فيسبوك».

وعقد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، في وقت سابق اليوم الأحد، اجتماعه العادي الرابع للعام الجاري 2022، برئاسة عبدالحميد الدبيبة ووزراء الحكومة.

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وأضاف حمودة أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أيضًا على تعديل الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية نتيجة للعمليات النفطية وغيرها من عمليات الجهات الأخرى التي سببت آثارًا سلبية على البيئة البحرية.

كما وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال الاجتماع على منح الإذن بالتعاقد مع عدد من الشركات العالمية والمحلية لتنفيذ مشروعات الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي لغرض الحد من تفاقم النمو الحضري العشوائي.