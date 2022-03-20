الدبيبة يوجه بتشكيل لجنة لقيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، إنه وجه بتشكيل «لجنة وطنية موسعة»، تتولى قيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية.

وأضاف الدبيبة، خلال كلمته بالاجتماع الرابع لمجلس الوزراء اليوم، إن إنجاز الانتخابات استحقاق وطني لا بد لنا من إنجازه، مضيفًا: «لن نقبل بعقد صفقة لأصحاب السلطة تحت ستار التوافق، فالتوافق اليوم من خلال الليبيين وعن طريق الانتخابات».

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وشدد على الوزارات حل مختنقات المواطنين، قائلًا: «لا تجعلوا مؤامرات الطبقة السياسية تشوشكم ولا تعيروهم اهتمامًا، ما يهم الليبيين ليس من يجلس على الكراسي، بل من يقدم الخدمات»، مضيفًا: «ليس أمامنا إلا انتخابات رئاسية وبرلمانية، هذا الحلم يراود الليبيين وأصبح قريبًا، ولن تفلح مؤامرة التمديد».

ولفت إلى أنه أجرى عدة اتصالات مع أطراف دولية، و«أجمعوا كلهم على أن الحل في الانتخابات، لذلك أدعو الليبيين إلى رفع صوتهم».