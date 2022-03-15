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الدبيبة يوجه بصرف الـ9 أشهر من منحة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 12:43 صباحا
الدبيبة يوجه بصرف الـ9 أشهر من منحة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان
رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، تعليمات لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء للعام 2022م عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بمناسبة شهر رمضان.

ونص منشور عبر صفحة وزارة المالية على «فيسبوك»، على صرف منحة الزوجة والأبناء عن الأشهر يناير وفبراير ومارس، بالإضافة إلى أبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، على أن يجرى الصرف قبل حلول شهر رمضان المبارك.

- الدبيبة يعلن صرف 9 أشهر من منحة الأبناء بمناسبة شهر رمضان
- شكشك يستعجل صرف علاوة الزوجة والأبناء عن 9 أشهر ويقترح تجزئتها على دفعتين

وفي وقت سابق، تحدث الدبيبة في مقطع مصور عن صرف 9 أشهر من تلك المنحة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، ودعا التجار إلى عدم الاستغلال الظروف الحالية في زيادة الأسعار.

جاء ذلك عقب اقتراح رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خلال لقاء مع مسؤولين بوزارة المالية والمصرف المركزي، صرف علاوة الزوجة والأبناء عن تسعة أشهر على دفعتين، وألا تتجاوز الدفعة الثانية منتصف شهر رمضان.

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