اتفاقية تعاون بين «الشؤون الاجتماعية» وهيئة المعلومات لتطوير منحة الزوجة

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، وفاء أبوبكر الكيلاني، مع مدير عام الهيئة العامة للمعلومات، عبدالباسط الباعور، اتفاقية تعاون تنص على التنسيق بين الجانبين في مجال تطوير منحة الزوجة والأبناء.

كما تنص الاتفاقية على التعاون بين الجانبين في مجال التحول الرقمي لمؤسسات الدولة، وتكامل البنية التحتية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للمعلومات، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.



صرف منحة الزوجة قبل رمضان

والخميس، اتفقت الكيلاني مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على تكليف «شركة استشارية متخصصة» من أجل تدريب وتطوير قدرات «الأسر المنتجة»، وذلك للمساهمة في الرفع من الاقتصاد الوطني.

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وطالب مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعه العادي الرابع للعام الجاري 2022، الأحد، وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة صرف منحة الزوجة وعلاوة الأبناء قبل شهر رمضان المبارك.

وأعطى رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، في 15 مارس، تعليمات لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء للعام 2022 عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لمناسبة شهر رمضان.

مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للمعلومات ووزارة الشؤون الاجتماعية، 28 مارس 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)