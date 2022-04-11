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عقيلة صالح وحومة يناقشان مستجدات الأوضاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 09:25 مساء
عقيلة صالح وحومة يناقشان مستجدات الأوضاع في ليبيا
لقاء عقيلة صالح وحومه في القبة، الإثنين 11 أبريل 2022. (مجلس النواب)
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التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، بمكتبه في مدينة القبة وزير الدفاع بالحكومة المكلفة من المجلس احميد حومه.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المستشار عقيلة صالح بحث خلال اللقاء مع حومه مستجدات الأوضاع في أنحاء البلاد على كافة الأصعدة.

ولم يقدم المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أي تفاصيل أخرى بشأن لقاء المستشار عقيلة صالح وحومة، وذلك في وقت لم تباشر فيه الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، مهامها انتظارًا لدخول العاصمة طرابلس.

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وبينما يتمسك رئيس الحكومة فتحي باشاغا بالعمل من العاصمة طرابلس بعد استلام المقار الحكومية في العاصمة، لا يزال رئيس حكومة الوحدة الوطنية متمسكًا بالسلطة ويرفض التسليم قبل إجراء الانتخابات.

ومن المنتظر أن تستضيف القاهرة، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا للجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز للتوافق على القاعدة الدستورية.

لقاء عقيلة صالح وحومه في القبة، الإثنين 11 أبريل 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح وحومه في القبة، الإثنين 11 أبريل 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح وحومه في القبة، الإثنين 11 أبريل 2022. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح وحومه في القبة، الإثنين 11 أبريل 2022. (مجلس النواب)
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