المريمي لـ«بوابة الوسط»: اجتماع مرتقب بين مجلسي النواب والدولة بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن هناك اجتماعا مرتقبا لأعضاء مجلسي النواب والدولة بالقاهرة يتوقع أن يعقد غدا الثلاثاء.

وأضاف المريمي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع سيخصص للنظر في المسائل الخلافية في بعض مواد الدستور، إذ إن اللجنة المكلفة من مجلس النواب ستتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور الموجز من الهيئة التأسيسية.

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والجمعة الماضية، شكل مجلس النواب لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة. وشدد قرار التشكيل على أن اللجنة ملتزمة بما ورد في الإعلان الدستوري الثاني عشر، وأنه عند الاختلاف تعرض أعمال اللجنة على مجلس النواب.

وتشمل عضوية اللجنة كل من: (رمضان شمبش، وسليمان الفقيه، وأسماء الخوجة، وسالم قنان، والمبروك كبير، ومصباح اوحيدة، وصالح قلمة، ونصر الدين مهنى، وعبدالله علي، وسالم لوجلي، والهادي الصغير، وعبدالقادر سليمان).