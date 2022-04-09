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نورلاند: حفزت عقيلة على مواصلة دعم إنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 11:16 صباحا
نورلاند: حفزت عقيلة على مواصلة دعم إنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات
المبعوث الأميركي وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، إن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بحثا خلال مكالمة هاتفية أمس الجمعة، الوضع السياسي الحالي وآفاق استعادة الزخم نحو الانتخابات.

وأوضح نورلاند، في الصفحة الرسمية للسفارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حفّزت رئيس مجلس النواب على مواصلة تقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع العملية التي تيسرها الأمم المتحدة».

وأردف السفير الأميركي «نعمل مع الجهات الفاعلة الرئيسية من جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار، بدءًا من الجهود المبذولة لضمان عدم استخدام ثروة ليبيا النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية؛ بل لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للشعب». وعبر عن دعم بلاده «جهود القادة الليبيين بمن فيهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للاتفاق على آلية بقيادة ليبية لتسهيل ومراقبة هذه النفقات. وبينما تتكشف نهاية المأزق الذي آلت إليه السلطة التنفيذية».

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وعبر عن موقف بلاده من المشهد الليبي، قائلًا «القضية الأكثر أهمية في هذا الوقت هي الحاجة إلى إجماع سياسي كافٍ وقبول ومصداقية لدى كتلة حرجة من الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد من أجل قيادة البلاد إلى الانتخابات». وأضاف «بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تنظيم انتخابات يمكن أن تنقل ليبيا إلى ما بعد الحلقة اللامتناهية من الحكومات الانتقالية، وذلك مع اقتراب نهاية المرحلة التمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي لحلّ شامل في يونيو».

وفي مارس الماضي، جدد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده «إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في أقرب وقت ممكن». جاء تصريح نورلاند في سياق نفيه صحة تقارير صحفية تحدثت عن وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات، حسب تغريدة على صفحة السفارة بموقع «تويتر».

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