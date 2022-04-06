«المباحث الجنائية»: انخفاض معدل الجرائم خلال شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمود عاشور، «أن هناك تحسنًا ملحوظًا من خلال انخفاظ معدل الجرائم خلال شهر رمضان المبارك» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تأكيد اللواء محمود عاشور خلال اجتماع موسع عقده وزير الداخلية اللواء خالد مازن، اليوم الأربعاء، مع عدد من القيادات الأمنية بالوزارة والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى التابعة لمجلس الوزراء والمجلس الرئاسي.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان مديرية أمن طرابلس، يأتي «تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2022، القاضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة».

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وأضافت أن وزير الداخلية اللواء خالد مازن أكد خلال الاجتماع أهمية «إحلال الثقة في أداء العمل الأمني وتبادل المعلومات للحفاظ على الأمن والاستقرار»، مشيرة إلى أنه استمع من الحاضرين لشروحات وملاحظات حول العمل الأمني والمشاكل والعراقيل التي تواجههم ووضع الحلول لها.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاجتماع «خلص إلى التأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين كافة المكونات الأمنية ومضاعفة الجهود الأمنية والمرورية، وضرب وتفكيك العصابات الإجرامية للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين».

اجتماع اللواء خالد مازن مع القيادات الأمنية والعسكرية بمديرية أمن طرابلس، الأربعاء 6 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)