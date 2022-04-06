Atwasat

«المباحث الجنائية»: انخفاض معدل الجرائم خلال شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 أبريل 2022, 08:15 مساء
«المباحث الجنائية»: انخفاض معدل الجرائم خلال شهر رمضان
اجتماع اللواء خالد مازن مع القيادات الأمنية والعسكرية بمديرية أمن طرابلس، الأربعاء 6 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)
alwasat radio

أكد رئيس جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمود عاشور، «أن هناك تحسنًا ملحوظًا من خلال انخفاظ معدل الجرائم خلال شهر رمضان المبارك» وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء تأكيد اللواء محمود عاشور خلال اجتماع موسع عقده وزير الداخلية اللواء خالد مازن، اليوم الأربعاء، مع عدد من القيادات الأمنية بالوزارة والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى التابعة لمجلس الوزراء والمجلس الرئاسي.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان مديرية أمن طرابلس، يأتي «تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2022، القاضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة».

- اجتماع أمني لحلحلة العراقيل والصعوبات أمام مأموري الضبط القضائي في 8 مناطق
- اللواء خالد مازن: لن نسمح بأن تكون وزارة الداخلية مسرحا للتجاذبات السياسية

وأضافت أن وزير الداخلية اللواء خالد مازن أكد خلال الاجتماع أهمية «إحلال الثقة في أداء العمل الأمني وتبادل المعلومات للحفاظ على الأمن والاستقرار»، مشيرة إلى أنه استمع من الحاضرين لشروحات وملاحظات حول العمل الأمني والمشاكل والعراقيل التي تواجههم ووضع الحلول لها.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاجتماع «خلص إلى التأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين كافة المكونات الأمنية ومضاعفة الجهود الأمنية والمرورية، وضرب وتفكيك العصابات الإجرامية للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين».

«المباحث الجنائية»: انخفاض معدل الجرائم خلال شهر رمضان
اجتماع اللواء خالد مازن مع القيادات الأمنية والعسكرية بمديرية أمن طرابلس، الأربعاء 6 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)
اجتماع اللواء خالد مازن مع القيادات الأمنية والعسكرية بمديرية أمن طرابلس، الأربعاء 6 أبريل 2022. (وزارة الداخلية)
«المباحث الجنائية»: انخفاض معدل الجرائم خلال شهر رمضان
«المباحث الجنائية»: انخفاض معدل الجرائم خلال شهر رمضان
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة نارية تجمع تشيلسي بريال مدريد في دوري الأبطال وسط ترقب لمصير أنشيلوتي

قمة نارية تجمع تشيلسي بريال مدريد في دوري الأبطال وسط ترقب لمصير أنشيلوتي
القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»

القضاء البريطاني يبرئ إد شيران من تهمة سرقة لحن أغنيته الشهيرة «شيب أوف يو»
بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري الأبطال

بايرن ميونيخ ضيفا ثقيلا على فياريال في ربع نهائي دوري الأبطال
المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز

المسابقات تحدد مواعيد 5 مباريات في الدوري الممتاز
بروكسل تدرس حظر كاترينا وماريا ابنتي بوتين

بروكسل تدرس حظر كاترينا وماريا ابنتي بوتين
بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»

بعد 7 سنوات على مقتلها.. أميركية تروي محاولاتها إنقاذ ابنتها من «داعش»
كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا

كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا
قيس سعيد: التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس القوائم

قيس سعيد: التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون على الأفراد وليس ...
في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا

في إطار العقوبات.. هولندا تحجز على 14 يختا روسيا
كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات

كورتوا: ريال مدريد لا يستحق الانتقادات
حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في عقارات مملوكة للدولة

حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في عقارات مملوكة ...
ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا

ليفربول يضع قدما في نصف نهائي أبطال أوروبا بالفوز على بنفيكا
شاهد «وسط الخبر».. هل يفلح الحرس البلدي في ضبط الأسعار وكبح الغلاء؟

شاهد «وسط الخبر».. هل يفلح الحرس البلدي في ضبط الأسعار وكبح الغلاء؟
«المركزي»: 11.3 مليار دينار عجزا ماليا خلال الربع الأول من العام الجاري

«المركزي»: 11.3 مليار دينار عجزا ماليا خلال الربع الأول من العام الجاري
ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو

ألمانيا تفكك أكبر منصة بيع روسية على «الشبكة المظلمة».. وتصادر عملات بيتكوين ...
تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد

تصريح مثير من «توخيل» قبل مواجهة ريال مدريد
الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول

الجيش الروسي يعلن إسقاط مروحيتين حاولتا إجلاء قادة عسكريين أوكرانيين من ماريوبول
عون يرفض المقترحات الخارجية لإدارة عائدات النفط

عون يرفض المقترحات الخارجية لإدارة عائدات النفط
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط فرد بتشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي
ضبط فرد بتشكيل عصابي يمتهن سرقة الأسلاك الكهربائية في بنغازي
مفاوضات إيطالية مع 7 دول لتأمين إمدادات الغاز
مفاوضات إيطالية مع 7 دول لتأمين إمدادات الغاز
صنع الله والشنطي يبحثان عن حلول تضمن تزويد مؤسسة النفط بالميزانيات على استدامة الإنتاج وزيادته
صنع الله والشنطي يبحثان عن حلول تضمن تزويد مؤسسة النفط ...
ديوان المحاسبة يستعرض مخرجات ملف تنظيم العلاج في مصر
ديوان المحاسبة يستعرض مخرجات ملف تنظيم العلاج في مصر
«المباحث الجنائية»: انخفاض معدل الجرائم خلال شهر رمضان
«المباحث الجنائية»: انخفاض معدل الجرائم خلال شهر رمضان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
المزيد
شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا
شاهد «اقتصاد بلس».. حلقة بانورامية عن الأوضاع الاقتصادية في ......
لليوم الثالث تواليا.. لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في مركز سبها الطبي
لليوم الثالث تواليا.. لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في مركز ......
أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟
أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟...
«المباحث الجنائية»: انخفاض معدل الجرائم خلال شهر رمضان
«المباحث الجنائية»: انخفاض معدل الجرائم خلال شهر رمضان...
ديوان المحاسبة يستعرض مخرجات ملف تنظيم العلاج في مصر
ديوان المحاسبة يستعرض مخرجات ملف تنظيم العلاج في مصر...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط