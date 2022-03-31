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وليامز تعقد حوارا رقميا عبر منصة الحوار الليبي اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 مارس 2022, 12:42 صباحا
وليامز تعقد حوارا رقميا عبر منصة الحوار الليبي اليوم
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز (صفحة البعثة الأممية على فيسبوك)
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تعقد المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، حواراً رقمياً عبر منصة الحوار الليبي، اليوم الخميس، ابتداءً من الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة طرابلس، وذلك ضمن مشاوراتها الواسعة مع مختلف المكونات الليبية في الداخل والخارج.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» بأن وليامز «سوف تطلع المشاركات والمشاركين في الحوار الرقمي على مساعيها في ترميم العملية الانتخابية وإعادتها إلى مسارها الصحيح، بحيث يتمكن الليبيون من انتخاب من يمثلهم».

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وأضافت البعثة أن وليامز تود، من خلال هذا الحوار، التعرف على مواقف ورؤى المشاركات والمشاركين ومقترحاتهم للخروج من المأزق السياسي الحالي، مؤكدة أنها سوف تنشر الرابط الخاص بغرفة الحوار الرقمي قبل ساعة من موعد بدء الحلقة.

وفي 27 مارس الجاري، قالت وليامز، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، إنها التقت خلال الفترة الأخيرة آلاف الليبيين من كافة أرجاء البلاد، وخلصت إلى عدم وجود رغبة في العودة إلى الصراع، وإرادة لإنهاء الفوضى بشكل سلمي عبر صناديق الاقتراع.

واقترحت المستشارة الأممية تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، لكنها اضطرت أخيرًا للاجتماع مع ممثلين عن مجلس الدولة فقط، دون أن تتلقى ردًا من مجلس النواب.

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