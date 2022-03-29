ممثلو أحزاب ليبية أطلعوا وليامز على تصورهم للخروج من المأزق السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها أجرت نقاشاً مثمراً للغاية عبر الإنترنت مع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الليبية، ضمن اتصالاتها التي بدأتها أمس مع طيف واسع من الليبيين.

وأضافت وليامز، عبر حسابها في موقع «تويتر»، إن ممثلي الأحزاب أطلعوها على «تصورهم للخروج من المأزق السياسي وإعلاء صوت الأغلبية الصامتة وإعادة تفعيل العملية السياسية في ليبيا».

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وتابعت أنها أشادت بممثلي الأحزاب على «توجههم المتطلع للمستقبل لإيجاد حل شامل بأيدٍ ليبية، ملمحة إلى الدور المهم الذي تلعبه الأحزاب السياسية في الظروف الحالية».

وقالت المستشارة الأممية إنها «أطلعتهم على جهودها للجمع بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب للاتفاق على قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة».

وأمس الأحد، نقلت وكالة «فرانس برس» عن وليامز قولها إنها التقت خلال الفترة الأخيرة آلاف الليبيين من كافة أرجاء البلاد، وخلصت إلى عدم وجود رغبة في العودة إلى الصراع، مؤكدة أن «غالبية الليبيين يريدون حقًا إنهاء 11 عامًا من الفوضى والانقسامات والحرب بطريقة سلمية عبر الذهاب إلى صناديق الاقتراع».