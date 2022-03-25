Atwasat

بعد نهاية الاجتماع التشاوري في تونس.. وليامز تشكر مجلس الدولة وتؤكد ثقتها في انضمام «النواب» قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 10:35 مساء
بعد نهاية الاجتماع التشاوري في تونس.. وليامز تشكر مجلس الدولة وتؤكد ثقتها في انضمام «النواب» قريبا
لقاء وليامز وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
alwasat radio

وجهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز الشكر إلى المجلس الأعلى للدولة في نهاية الاجتماع التشاوري بتونس حول القاعدة الدستورية للانتخابات، معربة عن ثقتها في انضمام مجلس النواب في المحادثات قريبا.

وقالت وليامز: «أُختتم أمس الخميس في تونس اجتماعًا تشاوريًا عُقِدَ على مدى ثلاثة أيام مع وفد المجلس الأعلى للدولة المرشح للجنة المشتركة التي تيّسر أعمالها الأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة دستورية متينة لتمكين إجراء انتخابات نزيهة وشاملة»، حسب تغريدة على حسابها في موقع تويتر، اليوم الجمعة.

وأضافت: «حضر الجلسة الختامية ممثلو السلك الدبلوماسي في ليبيا، الذين جددوا دعمهم لمبادرة الأمم المتحدة، وتبادلوا النقاش مع وفد مجلس الدولة بشأن رؤاهم حول القاعدة الدستورية».

- وليامز ووفد مجلس الدولة يلتقون أعضاء السلك الدبلوماسي في تونس
- مداولات تشاورية حول القاعدة الدستورية بحضور ممثلي «مجلس الدولة» وغياب «النواب»
- نص كلمة وليامز في افتتاح أعمال اللجنة المشتركة لتحديد القاعدة الدستورية
- وليامز تنتظر لجنة «النواب» وتعلن عن «جلسة تشاورية» مع ممثلي مجلس الدولة في تونس غدا

وتابعت: «أود أن أشكر مجلس الدولة على تفاعله البَنّاء، وأنا على ثقة من أن زملاءهم في مجلس النواب سيلتحقون بهم قريبًا، خاصة وباب المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة مفتوحاً على الدوام، وسنبذلُ كل ما يمكن من أجل ليبيا».

مجلس الدولة يشارك في مبادرة وليامز.. ومجلس النواب يغيب
واقترحت وليامز في الثالث من مارس الجاري، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من المجلسين للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات. ووجهت في اليوم ذاته، دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.

واختار مجلس الدولة ستة أعضاء لتمثيله في اللجنة المشتركة، في حين لم يعلن مجلس النواب أعضاء وفده، كما لم يلتحق أحدا من أعضائه بالمحادثات، رغم حث وليامز «النواب» مرات عدة على المشاركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)

عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)
الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا

الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022

بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022
«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا

«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا
«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»

«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»
جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط

جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط
الدبيبة يلزم المستوردين بفحص البضائع في بلد التصدير عبر شركة واحدة قبل شحنها

الدبيبة يلزم المستوردين بفحص البضائع في بلد التصدير عبر شركة واحدة قبل شحنها
الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر

الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر
في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين

في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الأبناء عن شهور يناير وفبراير ومارس للمصارف

«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الأبناء عن شهور يناير وفبراير ومارس للمصارف
بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية ...
يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء المسرح»

يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء ...
6.8 مليار يورو تبادلا تجاريا بين ليبيا وإيطاليا في 2021

6.8 مليار يورو تبادلا تجاريا بين ليبيا وإيطاليا في 2021
«الأزمات الدولية»: دون اعتراف دولي وأموال «المركزي» قد تتغير حسابات باشاغا

«الأزمات الدولية»: دون اعتراف دولي وأموال «المركزي» قد تتغير حسابات باشاغا
نقد الذات الليبية

نقد الذات الليبية
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال قوات إلى أوكرانيا

المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال قوات إلى أوكرانيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط زيت طهي غير صالح للاستهلاك في سرت
ضبط زيت طهي غير صالح للاستهلاك في سرت
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو ...
اتحاد التايكواندو يستنكر خطف رئيسه ويطالب الجهات المسؤولة بالتدخل
اتحاد التايكواندو يستنكر خطف رئيسه ويطالب الجهات المسؤولة بالتدخل
خلال افتتاحه مسجد أبورقيبة.. الدبيبة: لا يمكن أن نرى ملحدا في هذه البلاد الطيبة
خلال افتتاحه مسجد أبورقيبة.. الدبيبة: لا يمكن أن نرى ملحدا في هذه...
مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن قلقها بشأن وضع المجتمع المدني في ليبيا.. وتطالب بإطلاق المعتقلين تعسفيا
مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن قلقها بشأن وضع المجتمع المدني في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
المزيد
بعد نهاية الاجتماع التشاوري في تونس.. وليامز تشكر مجلس الدولة وتؤكد ثقتها في انضمام «النواب» قريبا
بعد نهاية الاجتماع التشاوري في تونس.. وليامز تشكر مجلس ......
ضبط تجار مخدرات بحوزتهم 4.5 كيلوغرام حشيش في بنغازي
ضبط تجار مخدرات بحوزتهم 4.5 كيلوغرام حشيش في بنغازي...
في مقابلة تذاع السبت.. باشاغا يتحدث إلى «WTV» عن شعبيته في مصراتة وعلاقته بتركيا ومصر
في مقابلة تذاع السبت.. باشاغا يتحدث إلى «WTV» عن شعبيته في ......
مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن قلقها بشأن وضع المجتمع المدني في ليبيا.. وتطالب بإطلاق المعتقلين تعسفيا
مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن قلقها بشأن وضع المجتمع المدني في......
خلال افتتاحه مسجد أبورقيبة.. الدبيبة: لا يمكن أن نرى ملحدا في هذه البلاد الطيبة
خلال افتتاحه مسجد أبورقيبة.. الدبيبة: لا يمكن أن نرى ملحدا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط