الحويج يدشن أول لوحة رقمية للنشاط التجاري بحي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط

دشن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، اليوم السبت، أول لوحة رقمية للنشاط التجاري ببلدية حي الأندلس.

وشهد مراسل التدشين عميد البلدية، ومراقب الاقتصاد، ورئيس فرع الحرس البلدي حي الأندلس، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

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وخلال الفعالية، أكد الحويج أهمية التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات لأصحاب الأنشطة التجارية والجهات الرقابية، مشددًا على ضرورة تنظيم منح الرخص المنزلية لتشجيع الأسر المنتجة مع مراقبة الجودة.

الحويج يدشن أول لوحة رقمية للنشاط التجاري بحي الأندلس، 26 مارس 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج يدشن أول لوحة رقمية للنشاط التجاري بحي الأندلس، 26 مارس 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج يدشن أول لوحة رقمية للنشاط التجاري بحي الأندلس، 26 مارس 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج يدشن أول لوحة رقمية للنشاط التجاري بحي الأندلس، 26 مارس 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج يدشن أول لوحة رقمية للنشاط التجاري بحي الأندلس، 26 مارس 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)