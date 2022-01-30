الحويج: التحول الرقمي أساس قيام الدولة الحديثة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، السبت، أن التحول الرقمي ومواكبة التطور المعلوماتي أساس قيام الدولة الحديثة، والقضاء على الفساد الإداري والمالي بالإدارة التقليدية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير مركز «ابتكار» للخدمات الإلكترونية والمالية، بحضور مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومندوبين عن المصارف التجارية وعدد من البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى ليبيا، ورجال اعمال ومستثمرين، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

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وبارك الحويج إنشاء المركز، وأثنى على جهود الشركات والعناصر الوطنية من الإداريين والمهندسين القائمين على تنفيذه، معتبرًا أنه بمثابة «خطوة تدعم الدولة في الانتقال نحو اقتصاد المعرفة بأيدٍ وطنية قادرة على قيادة المرحلة».

ويتضمن «ابتكار» مركزًا لخدمات تخصيص وترميز البطاقة والصكوك المصرفية، ومركزًا لقواعد البيانات والمعلومات؛ إضافة إلى مركز تأهيل وتدريب بالشراكة مع عدد من الشركات المحلية والعالمية.

افتتاح مركز «ابتكار»، 29 يناير 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

من افتتاح مركز «ابتكار»، 29 يناير 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)